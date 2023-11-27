Виробництво "зеленої сталі" посилить позиції українських підприємств Ferrexpo у ЄС

Про це голова ради директорів Ferrexpo AG Вольфрам Куоні заявив у інтервʼю НВ Бізнес.

За словами керівника, тільки австрійська VoestAlpine інвестує в такий проєкт 1,5 млрд євро. Такі тренди ринку відкривають більше перспектив у ЄС і перед компанією Ferrexpo, яка в Україні володіє Полтавським ГЗК, Єристівським ГЗК та Біланівським ГЗК на Полтавщині.

"Європейські клієнти повинні будуть десь брати DRI-окатиші. Я вважаю, що це ставить Україну в сильну позицію, оскільки європейський металургійний сектор не має власної сировини для "зеленого переходу", - зазначив в інтерв’ю виданню New Voice Вольфрам Куоні, голова ради директорів Ferrexpo AG.

На думку топменеджера, європейські металурги задумаються над тим, щоб купувати якісну продукцію із високим вмістом заліза, і підприємствам Ferrexpo є що їм запропонувати.