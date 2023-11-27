Виробництво "зеленої сталі" посилить позиції українських підприємств Ferrexpo у ЄС
Посилення законодавства щодо захисту навколишнього середовища стимулюють європейські компанії переходити на виробництво "зеленої сталі", що своєю чергою посилює позиції українських підприємств, які виробляють преміальну продукцію
Про це голова ради директорів Ferrexpo AG Вольфрам Куоні заявив у інтервʼю НВ Бізнес.
За словами керівника, тільки австрійська VoestAlpine інвестує в такий проєкт 1,5 млрд євро. Такі тренди ринку відкривають більше перспектив у ЄС і перед компанією Ferrexpo, яка в Україні володіє Полтавським ГЗК, Єристівським ГЗК та Біланівським ГЗК на Полтавщині.
"Європейські клієнти повинні будуть десь брати DRI-окатиші. Я вважаю, що це ставить Україну в сильну позицію, оскільки європейський металургійний сектор не має власної сировини для "зеленого переходу", - зазначив в інтерв’ю виданню New Voice Вольфрам Куоні, голова ради директорів Ferrexpo AG.
На думку топменеджера, європейські металурги задумаються над тим, щоб купувати якісну продукцію із високим вмістом заліза, і підприємствам Ferrexpo є що їм запропонувати.
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