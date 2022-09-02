Вірусний флешмоб у Twitter. Долучилися навіть Байден, Зеленський, Джонсон

До флешмобу встигли долучитися президент США Джо Байден, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, президент України Володимир Зеленський, секретар РНБО Олексій Данілов, радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Твіти політиків відрізняються тим, що зазвичай вони пишуть сповнені багатьох сенсів слова.

Секретар РНБО об'єднав в одне два слова, які, втім уже стали самостійним мемом.

А радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк натякнув на потреби ЗСУ.