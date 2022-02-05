Віталій Портников звернувся до українців: "Мені соромно не за Зеленського, а за нас із вами"

Журналіст емоційно звернувся до українців у програмі “Суботній політклуб”, яка вийшла 5 лютого 2022 року на Еспресо.TV.



“Хочу звернутися до своїх співгромадян, які також дотримуються націонал-демократичних переконань. Нас більше, ніж них. Набагато більше, насправді. Нас більше, ніж колаборантів. Нас більше, ніж популістів, яким “какая разніца”, яка тут буде країна. Нас більше. Вони у меншості. І якщо 2019-го року багато хто з нас, мої шановні співгромадяни, які дотримуються патріотичних і націонал-демократичних поглядів, не зрадили б самі себе, ми б не жили в епосі ганьби і безперспективності, в яку ми потрапили, коли обрали президентом України Володимира Зеленського”, – зазначив Портников.



Публіцист наголосив, якби ми самі для себе чітко розуміти, що люди, які голосують за націонал-демократичних кандидатів, можуть мати лише один вибір – проголосувати в 2-му турі за того націонал-демократичного кандидата, який залишився.



“Навіть якщо цей кандидат вам не подобається, закрийте носа і проголосуйте! Але ж не голосуйте за кандидата від протилежного табору. Не дурійте, це ж ваша країна. Зараз би вже продовжувалися реформи, не було би такої військової небезпеки, ми були б у реальному союзі з Заходом. Нашій владі довіряли би і не було б усього цього. А нас більше, але ми програли меншості, якій не потрібна наша з вами країна. Я хочу, щоби цього більше ніколи не було”, – зауважив Портников.





Журналіст додав, що питання навіть не в тому, щоб об'єднувалися націонал-демократичні політики. Звісно, вони мають об'єднуватися. І Порошенко, і Кличко, і Тимошенко, і Смешко, і “Голос” – всі.



На думку ведучого, той, хто не об'єднується, має бути поза межами українського патріотичного табору.



“Питання в тому, щоб ви самі для себе зробили правило: от є у вас Порошенко і Зеленський, Порошенко і Бойко, Тимошенко і Зеленський, Тимошенко і Бойко, Смешко і Зеленський - не має значення хто. Має бути чітко зрозуміло: наш – ми за нього голосуємо, їхній – хай вони за нього голосують. Ті, хто за Москву, і ті, кому байдуже. А велика кількість наших із вами однодумців 2019-го року голосувала з тими, кому плювати, і з тими, хто хоче сюди запросити Путіна. Ось так і сформувалася ця влада, за яку нам усім соромно. І тому мені соромно не за Зеленського, а за нас із вами. За ту частину націонал-демократичного табору і патріотів, яка зрадила себе і перспективи власних дітей. Не робіть так більше ніколи. Якщо вам перед своїми дітьми не соромно, перед собою не соромно, хай вам перед Україною буде соромно. Це помилка”, – наголосив Віталій Портников.