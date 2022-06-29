Вітчизняний бізнес активно підтримує українську армію
Компанія Favbet з самого початку війни активно підтримує українську армію у боротьбі з російськими окупантами
Три машини швидкої допомоги для миколаївських медиків, броньовані авто для фронту і найсучасніша снайперська гвинтівка для українських воїнів на передову. Все це для боротьби з російськими окупантами захисникам України передала компанія Favbet. Допомагають всіма можливими ресурсами. Мова не лише про фінанси, а й про ресурси співробітників, компанії, включаючи IT-інфраструктуру.
“З першого місяця війни на рахунки ГО “Повернись Живим” та потреби ЗСУ FAVBET перерахував понад 4 мільйони гривень. Від початку війни шомісяця компанія перераховує 1,5 - 2 мільйона на рахунок ЗСУ. Таким чином, кожен наш клієнт допомагає наблизити перемогу”, - розповідає Chief Human Resources officer Сергій Кошиль.
Багато чудових проектів, реалізованих під час війни – ініціативи співробітників компанії. Вони
"Ми вирішили автоматизувати весь і зробили сайт для цього пошуку. Ми підключили волонтерів для пошуку цих списків. Ми їх редагували, заносили в базу. Ми обробляли всі картинки зі списками. Сайт ми розробили буквально за три дні", - згадує PHP Development Manager Михайло Горішний.
А у Хорватському місті Загреб компанія відкрила
"Усі вимушено переміщені особи з України мають можливість безкоштовно отримати курси вивчення хорватської мови, різного виду соціальну, гуманітарну та психологічну допомогу. Також за 3 місяці воєнних дій з боку компанії було створено логістичні маршрути з Європи до Києва та Львова", - каже Сергій Кошиль.
Бізнес також активно співпрацює з волонтерами. Лише минулого тижня на потреби одного з військових підрозділів у Львівській області компанія Favbet передала 500 кілограмів продуктів харчування, та понад 300 кілограмів медикаментів і засобів гігієни.
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