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Вітчизняний бізнес активно підтримує українську армію

29 червня, 2022 середа
14:35
Новини На фото захисники України

Компанія Favbet з самого початку війни активно підтримує українську армію у боротьбі з російськими окупантами

Три машини швидкої допомоги для миколаївських медиків, броньовані авто для фронту і найсучасніша снайперська гвинтівка для українських воїнів на передову. Все це для боротьби з російськими окупантами захисникам України передала компанія Favbet. Допомагають всіма можливими ресурсами. Мова не лише про фінанси, а й про ресурси співробітників, компанії, включаючи IT-інфраструктуру.

“З першого місяця війни на рахунки ГО “Повернись Живим” та потреби ЗСУ FAVBET перерахував понад 4 мільйони гривень. Від початку війни шомісяця компанія перераховує 1,5 - 2 мільйона на рахунок ЗСУ. Таким чином, кожен наш клієнт допомагає наблизити перемогу”, - розповідає Chief Human Resources officer Сергій Кошиль.

Багато чудових проектів, реалізованих під час війни – ініціативи співробітників компанії. Вони власноруч розробили сайт для пошуку людей, з якими втрачено зв'язок під час евакуації. Цей проект зробили за три дні і зараз на сайті зібрано дані понад 50 000 українців, яких розшукують їхні рідні.

"Ми вирішили автоматизувати весь і зробили сайт для цього пошуку. Ми підключили волонтерів для пошуку цих списків. Ми їх редагували, заносили в базу. Ми обробляли всі картинки зі списками. Сайт ми розробили буквально за три дні", - згадує PHP Development Manager Михайло Горішний.

А у Хорватському місті Загреб компанія відкрила Центр адаптації для переселенців з України. З метою безкоштовного вивчення хорватської та англійської мов, надання психологічної підтримки та гуманітарної допомоги. На втілення ідеї знадобилося менше ніж тиждень. За цей час вдалося знайти місце, викладачів, студентів, навчальні матеріали, кафедри та все інше, що потрібно для вивчення іноземних мов. Очікується, що вже скоро у центрі навчатимуться щонайменше 100 студентів.

"Усі вимушено переміщені особи з України мають можливість безкоштовно отримати курси вивчення хорватської мови, різного виду соціальну, гуманітарну та психологічну допомогу. Також за 3 місяці воєнних дій з боку компанії було створено логістичні маршрути з Європи до Києва та Львова", - каже Сергій Кошиль.

Бізнес також активно співпрацює з волонтерами. Лише минулого тижня на потреби одного з військових підрозділів у Львівській області компанія Favbet передала 500 кілограмів продуктів харчування, та понад 300 кілограмів медикаментів і засобів гігієни.

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