Витік даних Пентагону не погіршив стосунки США із союзниками, - Блінкен
Витік секретних даних не позначився на співпраці Сполучених штатів із союзниками. Раніше стало відомо, що США збирали інформацію щодо дружніх країн та слідкували за ними
Про це повідомляє Reuters.
У ході свого візиту до В'єтнаму держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що після публікації секретних документів союзники висловили розуміння та вдячність за вжиті кроки щодо врегулювання інциденту.
"Наша співпраця не порушена. Розслідування триває, підозрюваного затримано", - сказав Блінкен, додавши що США вжили заходів для подальшого захисту даних.
- 6 квітня видання The New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом. Пентагон почав розслідування. Майже відразу ж у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.19
-
EUR
Купівля 40.77Продаж 41.62
- Актуальне
- Важливе