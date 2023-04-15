Про це повідомляє Reuters.

У ході свого візиту до В'єтнаму держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що після публікації секретних документів союзники висловили розуміння та вдячність за вжиті кроки щодо врегулювання інциденту.

"Наша співпраця не порушена. Розслідування триває, підозрюваного затримано", - сказав Блінкен, додавши що США вжили заходів для подальшого захисту даних.