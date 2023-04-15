Витік документів Пентагону: Тайвань дуже вразливий до нападу Китаю з повітря, - WP
Згідно з витоками оцінок Пентагону Тайвань навряд чи зможе завадити китайській військовій перевазі в повітрі, а використання КНР цивільних кораблів ускладнює розвідку США
Про це мовиться в матеріалі The Washington Post.
В оцінках зазначається: тайванські чиновники сумніваються, чи їхня ППО може "точно виявити запуск ракет", що ледве більш ніж половина тайванських літаків повністю придатні до виконання завдань і що переміщення літаків до укриттів займе щонайменше тиждень. Це визначили як величезну проблему, якщо Китай запустить ракети до того, як Тайвань встигне розосередити ці літаки.
В одному з документів також мовиться, що модернізація Народно-визвольної армії Китаю, прискорення темпів її операцій і використання цивільних поромів під час навчань поблизу Тайваню "підривають" здатність американської розвідки виявляти аномальну активність і підготовку до "нападу на Тайвань".
Більше того, аналітики Пентагону зазначають, що тайванські навчання з попередження про ракетні удари дуже чітко сплановані і не здатні підготувати цивільну владу і громадськість до "реальної події".
"Хоча ці документи далекі від всебічного аналізу можливостей Китаю і вразливостей Тайваню, в сукупності вони малюють похмуру картину загальної готовності Тайваню. Вони також слугують попередженням для політиків про те, що агресія Китаю стає все більш інтенсивною, навіть якщо його наміри стають все менш передбачуваними", - додали автори.
- Нагадаємо, наступного дня після імітації Китаєм "високоточних ударів" по Тайваню міністр закордонних справ Джозеф Ву заявив, що Пекін може готуватися до початку вторгнення на острів.
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