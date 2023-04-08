Витік секретних документів США підсилив страх РФ перед контрнаступом ЗСУ, - ISW
Російські лідери думок із тривогою відреагували на витік секретних військових документів у США про війну в Україні
Про це йдеться у звіті ISW.
Це свідчить про страх перед перспективою майбутніх контрнаступів України в російському інформаційному просторі. Аналітик Bellingcat Арік Толер зазначив, що документи були поширені в інтернеті ще 4 березня, і залишається незрозумілим, чому ці документи потрапили до основних західних ЗМІ більш ніж за місяць.
У російських Telegram-каналах додатково циркулюють явно сфальшовані версії документів, які занижують заявлені втрати Росії та завищують кількість втрат ЗСУ.
Незалежно від правдивості документів, що просочилися, реакція російських блогерів на статтю в New York Times підкреслює страх українського контрнаступу, який проник у російський інформаційний простір.
Багато ЗМІ в РФ відкинули справжність документів і сконцентрувалися на тому, що оприлюднені фото є дезінформацією, призначеною для того, щоб заплутати і ввести в оману російське військове командування.
- Нагадаємо, 6 квітня видання New York Times написало про витік засекречених документів, в яких детально описані плани США та НАТО щодо нарощування української армії перед запланованим контрнаступом.
- Майже відразу ж у соціальних мережах з'явилася нова порція таємних документів, які, ймовірно, розкривають секрети американської національної безпеки щодо України, Близького Сходу і Китаю.
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