Витратять $1 млрд: Google купує офісну будівлю у центрі Лондона

Про це повідомляє Reuters.



Стало відомо, що компанія, у якій працює 6400 людей у ​​Великій Британії, планує реконструкцію своїх офісів у межах комплексу Central Saint Giles поблизу Ковент-Гарден у центрі Лондона.



"Нам випала честь працювати у Великій Британії вже майже 20 років, і наша купівля комплексу Central Saint Giles відображає нашу постійну прихильність до зростання та успіху країни", - заявила фінансовий директор материнської компанії Google Alphabet Рут Порат.



Зазначається, що Google планує переобладнати будівлю, щоб вона була адаптована для особистої командної роботи та мала конференц-зали для змішаної роботи, а також створила б більше місця для окремих співробітників.



Новий ремонт також передбачатиме робочі приміщення, які дозволять працювати на свіжому повітрі, додали в компанії.



У Google заявили, що в кінцевому підсумку компанія матиме потужність для 10 тисяч співробітників на своїх підприємствах у Великій Британії.



"Ці інвестиції в робочі місця від Google є великим вотумом довіри до Великої Британії як до провідного технологічного центру", - сказав міністр фінансів Британії Ріші Сунак.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb