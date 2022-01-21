Вивели мільйони гривень з українського банку і довели його до неплатоспроможності: СБУ викрила схему
СБУ повідомили про підозру одному із чиновників українського банку, дії якого довели фінансову установу до банкрутства
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, зловмисник незаконно виводив кошти з банку, чим завдав державному Фонду гарантування вкладів 25 млн грн збитків.
Відомо, що службові особи банку систематично укладали "збиткові" для себе угоди з іншими банками, зокрема й з придбання/продажу іноземної валюти.
Зазначається, що ці та інші операції банку призвели до його неплатоспроможності у 2017 році. Наразі фінансова установа перебуває у процедурі ліквідації.
"При цьому державний Фонд гарантування вкладів, який компенсує кошти вкладникам з числа фізичних осіб, зазнав від цієї протиправної діяльності мільйонних збитків, 25 млн грн з яких уже підтверджено експертизою", - пишуть у пресслужбі.
Наразі одному з фігурантів протиправної оборудки повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.
"Вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу, а також триває комплекс слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на доведення безпосередньої причетності до злочинної діяльності інших фігурантів розслідування", - підсумували на сайті СБУ.
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