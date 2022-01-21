Вивели мільйони гривень з українського банку і довели його до неплатоспроможності: СБУ викрила схему

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



За даними слідства, зловмисник незаконно виводив кошти з банку, чим завдав державному Фонду гарантування вкладів 25 млн грн збитків.



Відомо, що службові особи банку систематично укладали "збиткові" для себе угоди з іншими банками, зокрема й з придбання/продажу іноземної валюти.



Зазначається, що ці та інші операції банку призвели до його неплатоспроможності у 2017 році. Наразі фінансова установа перебуває у процедурі ліквідації.



"При цьому державний Фонд гарантування вкладів, який компенсує кошти вкладникам з числа фізичних осіб, зазнав від цієї протиправної діяльності мільйонних збитків, 25 млн грн з яких уже підтверджено експертизою", - пишуть у пресслужбі.



Наразі одному з фігурантів протиправної оборудки повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.



"Вирішується питання щодо обрання підозрюваному міри запобіжного заходу, а також триває комплекс слідчих та інших процесуальних дій, спрямованих на доведення безпосередньої причетності до злочинної діяльності інших фігурантів розслідування", - підсумували на сайті СБУ.



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