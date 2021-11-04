Вакцина ВПЛ може запобігати раку шийки матки в 90% випадків

Вакцина вірусу папіломи людини (ВПЛ) може зменшити кількість випадків раку шийки матки на 90%, повідомляє BBC.



У британському Cancer Research UK (благодійна організація, що займається дослідженнями раку, - Ред.) стверджують, що вакцина здатна рятувати життя. Рак шийки матки на четвертому місці серед найчастіших онкологічних захворювань серед жінок і стає причиною близько 300 тис. смертей кожного року.



Майже всі випадки раку шийки матки виникають внаслідок поширення вірусу, тому вчені сподіваються, що вакцина зможе ефективно запобігати хворобі.



Зазначається, що вакцинованим можна буде робити значно менше діагностичних тестів.



Понад 100 країн світу почали уже використовувати вакцину. У ВООЗ заявили, що планують назавжди покінчити з раком шийки матки.



У Великій Британії дівчат почали вакцинувати у віці від 11 до 13 років з 2008 року, а з 2019 - і хлопців. З тих пір автори дослідження стежили за станом вакцинованих і виявили зменшення кількості передракових утворень та зниження кількості випадків раку шийки матки на 87%.



Загалом у дослідженні стверджують, що програма ВПЛ-вакцинації запобігла близько 450 випадкам раку та 17 200 передраковим захворюванням.



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