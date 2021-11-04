Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Світ Вакцина ВПЛ може запобігати раку шийки матки в 90% випадків

Вакцина ВПЛ може запобігати раку шийки матки в 90% випадків

4 листопада, 2021 четвер
13:30
Світ вакцина

Вчені з Британії розповіли про "історичне відкриття"

Вакцина вірусу папіломи людини (ВПЛ) може зменшити кількість випадків раку шийки матки на 90%, повідомляє BBC.

У британському Cancer Research UK (благодійна організація, що займається дослідженнями раку, - Ред.) стверджують, що вакцина здатна рятувати життя. Рак шийки матки на четвертому місці серед найчастіших онкологічних захворювань серед жінок і стає причиною близько 300 тис. смертей кожного року.

Майже всі випадки раку шийки матки виникають внаслідок поширення вірусу, тому вчені сподіваються, що вакцина зможе ефективно запобігати хворобі.

Зазначається, що вакцинованим можна буде робити значно менше діагностичних тестів. 

Понад 100 країн світу почали уже використовувати вакцину. У ВООЗ заявили, що планують назавжди покінчити з раком шийки матки.

У Великій Британії дівчат почали вакцинувати у віці від 11 до 13 років з 2008 року, а з 2019 - і хлопців. З тих пір автори дослідження стежили за станом вакцинованих і виявили зменшення кількості передракових утворень та зниження кількості випадків раку шийки матки на 87%.

Загалом у дослідженні стверджують, що програма ВПЛ-вакцинації запобігла близько 450 випадкам раку та 17 200 передраковим захворюванням.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

 

вакцина
рак
Читайте також:
паспорт
2 листопада, 2021 вiвторок
Мінцифри: отримати COVID-сертифікат у "Дії" зможуть українці з паспортами старого зразку
Віктор Ляшко
3 листопада, 2021 середа
Ляшко назвав "насмішкою над медиками" акцію протесту "антивакцинаторів" у Києві
Анатолій Тимощук
1 листопада, 2021 понедiлок
Контрабанда на 10 млн євро і грамоти від "ДНР", - ексдружина Тимощука ошелешила інформацією про колишнього капітана збірної України, який працює в Росії
Київ
+5
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.14
    Купівля 26.14
    Продаж 26.36
  • EUR
    Купівля 30.14
    Продаж 30.51
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, четвер
4 листопада
15:10
Корабель Шостого флоту ВМС США увійшов до Чорного моря, у Росії заявили про відстеження його маневрів
15:02
Cергій Кострійчук
Місце Верещук у Раді займе юрист Кострійчук
15:01
Олександр Усик
Усик розповів, який бій вважає найкращим у кар'єрі
14:48
ПриватБанк
ПриватБанк запустив послугу миттєвих переказів з Європи в Україну
14:43
Вибори мера Харкова: ОПОРА знайшла розбіжності на користь Терехова ще на 30 дільницях
14:36
Віталій Кличко
Кличко про ситуацію з COVID-19 у Києві: заповнені 70% ліжок із киснем
14:33
Роман Зозуля
Український форвард Зозуля забив дебютний гол за нову команду в Іспанії
14:23
таблетки Merck від коронавірусу
Британія першою в світі схвалила таблетки Merck від коронавірусу
13:58
Pfizer
Українці зможуть купувати акції низки компаній: серед них Pfizer і Walt Disney
13:56
російські війська
Віталій Портников: російські війська – це завжди сигнал
13:48
Ірина Верещук
Верещук призначили віцепрем'єр-міністром - міністром з реінтеграції
13:47
Юлія Свириденко
Рада призначила ексзаступницю керівника ОПУ Свириденко першим віцепрем'єром-міністром економіки
13:46
Рябікін став міністром з питань стратегічних галузей промисловості України
13:40
Наталка Музика
Дружину Семенченка викликали на допит через справу про "розкрадання" коштів благодійного фонду батальйону "Донбас"
13:36
русалка польова Сашка Балабая
Робота львівського митця увійшла до проєкту "Digital Art 4 Climate" при ООН
13:23
Російські хакери
СБУ встановила хакерів ФСБ: вони здійснили понад 5 тис. кібератак на держоргани України
13:19
Порошенко
Треба рятувати життя людей – Порошенко закликає негайно підписати закон про кисневі станції в лікарнях
13:07
Вікторія Полюга
Для маленької львів'янки зі спінальною м’язовою атрофією зібрали необхідну суму на лікування
12:45
"Шахтар" - "Реал"
Ліга чемпіонів: Які результати врятують "Динамо" та "Шахтар" від вильоту з єврокубків
12:22
На Дніпропетровщині на хабарництві викрили 11 поліцейських
12:20
лікарня COVID
Рада виділила 800 млн грн на кисневі станції для лікарень
12:12
PR
космолот
Cosmolot: звідки беруться ігри онлайн-казино?
12:03
"Динамо" - "Барселона"
Україна продовжує переслідувати Росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА
11:56
НБУ
НБУ пропонує встановити вимоги до кіберзахисту в банках
11:45
стіна на кордоні
Польща побудує укріплення на кордоні з Білоруссю: виділили €350 млн
11:38
"Ухвалювали" рішення від імені судді: у Луганській області на махінаціях викрили зловмисників
11:33
Сауль Альварес (ліворуч) та Калеб Плант
Найкращий боксер світу пояснив, чому саме наступний бій найважливіший у його кар'єрі
11:29
ПриватБанк
ПриватБанк призупинить роботу всіх систем перед Чорною п'ятницею
11:29
Михайло Самусь
"У The Washington Post лише зараз захвилювалися через російські війська, які вже 4-й рік стоять впритул до українського кордону", − військовий експерт Михайло Самусь
11:28
Гео Леров показав середній палець Зеленському
"Ви - головний зрадник в країні": Лерос з трибуни Ради показав Зеленському середній палець (фото, відео)
11:06
Олексій Резніков
Резнікова призначили міністром оборони
11:01
Едді Хірн
Промоутер Джошуа назвав боксерську категорію, яка зараз цікавіша за надважку вагу
10:55
Укрзалізниця
Укрзалізниця з грудня підвищить зарплату працівникам ще на 10%
10:41
В рамках аварійної допомоги Україна купувала електроенергію у Білорусі втричі, вчетверо дорожче, — Марунич
10:39
Уряд уніфікував методику затвердження нормативної грошової оцінки землі
10:36
Ніна Южаніна
"Уряд знищує децентралізацію через катастрофічне зниження фінансування місцевих бюджетів", – економістка Ніна Южаніна
10:35
Хаві
Хаві вперше прокоментував можливе призначення тренером "Барселони"
10:31
Букерівську премію 2021 року отримав письменник із ПАР
10:28
Олег Попенко
Наразі Україна має низку загроз на початку опалювального сезону, у тому числі — нестача вугілля і газу, — голова Спілки споживачів комунальних послуг
10:01
Девін Хейні
У США оголосили про бій, в якому визначиться потенційний суперник Ломаченка
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV