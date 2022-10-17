Виявляти самовільне будівництво зобов'яжуть місцеву владу, - нардепка Шуляк
Місцеву владу планують зобов’язати перевіряти об’єкти будівництва та виявляти самовільну забудову на їхній території
Про це інформує в телеграмі Верховна Рада України.
Законопроєкт №5655, який зобов'яже органи місцевого самоврядування перевіряти об’єкти будівництва й виявляти самочинну забудову - ініціювала народна депутатка України Олена Шуляк. Парламент невдовзі має намір ухвалити проєкт закону.
"Місцева влада перевірятиме забудову у трьох випадках. Перше – забудовник не отримав право на виконання робіт. Друге – є повідомлення від громадян чи організацій про порушення будівельного законодавства. І третє – якщо за результатами автоматичного програмного аналізу в е-системі об’єкт має високий рівень ризику", – пояснила Шуляк.
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