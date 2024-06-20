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Війна і травми пам'яті: аргентинські автори та Андрій Курков порозмовляють про історичний досвід

20 червня, 2024 четвер
18:18
Новини Аргентинскі журналісти, учасники дискусії про війну

26 червня о 18:30 у просторі PEN Ukraine відбудеться публічна розмова з аргентинськими авторами “Війна і травми пам'яті”. Вони приїдуть до України в межах програми In Solidarity With Ukraine

Зміст

Інформаційний партнер In Solidarity With Ukraine — телеканал “Еспресо”.

Культура формує пам'ять про війну. Чи є спроба вбити українську культуру мотивована бажанням змінити чи знищити майбутню пам’ять про війну, майбутній внутрішній історичний український наратив про цю війну?
Чи потрібно пережити "свою" війну, щоб розуміти "чужі" війни? Чи легко думати і писати про "чужу" війну?
Чи допомагає історичний досвід Аргентини розуміти війни, що відбуваються далеко? Як працює в аргентинській культурі пам’ять про війну за Фолклендські острови? Що стає з "образом ворога"?

На ці та інші питання спробують знайти відповідь:

- Алехо Хосе Санчес Піккат — журналіст, заступник редактора видання Escenario Mundial, засновник і директор видання Politólogos al Whisky.

- Марія Роса Лохо — поетка, романістка, авторка п’яти збірок поезії, десяти романів та п’яти збірок короткої прози. Членкиня-кореспондентка Північноамериканської академії іспанської мови та почесна членкиня Королівської ґалісійської академії (Іспанія).

- Інде Померанець — письменниця, журналістка, редакторка. Понад 30 років пропрацювала в друкованих аргентинських медіа, на радіо і телебаченні. Створила і п’ять років очолювала відділ культури Infobae — одного з найуспішніших іспаномовних видань, — куди дописує й дотепер.

- Іґнасіо де Касас — правозахисник, професор міжнародного права, заступник декана правничого факультету Університету Аустраль (Буенос-Айрес). Працював як провідний адвокат із питань прав людини на національних і міжнародних трибуналах у Чилі, Аргентині, Мексиці, Гондурасі та Еквадорі.

- Хамес Ґатіка Матесон — журналіст-міжнародник. Протягом кількох років працював у відділі міжнародних новин на найбільшому приватному телеканалі в Чилі — Canal 13. Згодом став його спеціальним кореспондентом у Буенос-Айресі.

Модеруватиме розмову український письменник Андрій Курков.

Вхід за попередньою реєстрацією: https://forms.gle/thpAAS24EDBqrEnF6

Захід відбудеться англійською мовою без перекладу.

Програма In Solidarity With Ukraine, заснована Українським ПЕН у грудні 2022 року, має на меті продемонструвати наслідки злочинів російської армії проти України та її культури, надати учасникам іноземних делегацій — письменникам, журналістам, публіцистам, культурним менеджерам та лідерам думок — відчуття контексту та розуміння нинішньої ситуації в Україні в умовах війни.

Візит аргентинських авторів в Україну відбувається за підтримки Міжнародного фонду “Відродження”. І

Теги:
Культура
Андрій Курков
Аргентина
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