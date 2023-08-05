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Війна з Росією: хроніка
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OPINION

Війна має перейти на територію Росії

Мирослав Гай
5 серпня, 2023 субота
08:04
Погляд Мирослав Гай

Усі прикордонні міста РФ, всі їх логістичні хаби мають бути під вогневим контролем

50 км від кордону України з РФ мають стати максимально безлюдними.

Тільки мінні поля, санітарна зона.

Якщо ні, то ця санітарна зона пройде через Україну.

За фактом, Луганська та Донецька області вже є прикладом, — РФ перетворили їх в територію розмежування.

Можна мріяти про їх деокупацію, але вони знищенні. Їх деокупація ніяк не допоможе нам виграти війну зараз.

Треба вгризтися в землю і захищати те, що ціле, іти там, де ми можемо перегризти ворогу логістику, зупинити його та нищити з меншими втратами для нас.

Маємо такими зонами зробити весь кордон з боку РФ, аби убезпечити Суми, Харків.

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З Білоруссю, поки що треба укріпляти щодня кордон, робити лінії оборони, які не дадуть військам РФ під виглядом ПВК зайти та перерізати нам логістику, або створити військово-політичні проблеми.

Маємо стати їжаком, голки якого будуть стирчати на території "Нової союзної держави".

Інакше не встоїмо.

Ми маємо припинити жити нав'язаною концепцією "Завтра будемо в Криму", "За два місяці все завершиться", а почати жити реальним життям.

Війна вже іде 10 років, і ще може бути наступні десять, якщо ми не почнемо визнавати реальність та міняти її.

Джерело

Про автора. Мирослав Гай, актор, волонтер, воїн ЗСУ, керівник благодійної організації "Фонд "Мир та Ко".

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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