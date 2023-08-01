Я вирішив зробити кілька тез, які пояснюють, що відбувається.

1. Наші контрнаступальні дії майже один в один повторюють операцію у Херсоні. Ви вже забули, як ми проривались до Херсону в серпні минулого року і зупинились на відстані 10 км? Як пробували прориватись, але підривались на мінах, і ворожа арта розбивала нашу техніку в степах, де немає місця для сховку? Треба пам’ятати, що Херсон не був звільнений блискавично, а йому передували тривалі затяжні операції.

2. Почалась нова фаза — винесення складів озброєння. Як і у випадку з Херсоном — це може зіграти ключову роль, в утриманні позицій окупантами. Але, знову ж таки, скільки це займе часу — невідомо.

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3. Контрнаступальні операції з нашого боку ведуться обмеженими силами. Тобто залучені окремі бригади, більшість же чекає на основний удар. Це ще одна причина чому все так тягнеться. Але введення основних сил без підготовки поля бою — спалила б їх.

4. Ми не мали переваги при наступальних діях. Перевага тільки в якості озброєння і мотивації. Але ні в кількості солдат, ні техніки переваги ми не мали. Тому очікувати чудес поки не доводиться.

5. Перестаньте читати російські тєлєги. Так у нас є втрати, але ці втрати не є якимись захмарними чи аномальними. В першу чергу, завдяки якості техніки. Вчора мені сказали, що ні один воїн не загинув в турецькому Kirpi. Аналогічно, Бредлі витримав два попадання, розрив власного БК, і всі вижили. Ця техніка рятує життя.

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6. Що буде далі? Наразі особливих змін не буде. Йде системне перемелювання російських сил і резервів. Особливо вдало перемелюється російська артилерія. Аналогічно це стосується їх складів і логістики. Така ситуація, на мою думку, ще потриває кілька тижнів. Тоді можливо відбудеться прорив на одному з напрямів, де особливо будуть виснажені російські війська. Але важливим фактором цього всього є західна допомога, яка має не дати виснажитись нам.

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Про автора. Віктор Андрусів, політичний та громадський діяч, аналітик та публіцист