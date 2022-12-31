Про це пише Financial Times.

У публікації, присвяченій прогнозам на 2023 рік, видання дійшло висновку, що війна не закінчиться впродовж наступних 12 місяців, оскільки ні Київ, ні Москва не погодяться заморозити конфлікт.

"Умови для припинення вогню, не кажучи вже про формальне мирне врегулювання, навряд чи будуть виконані у 2023 році. Заморожування нинішніх позицій не задовольнить ні Росію, ні Україну", - констатували у FT.

Видання зазначає, що президент України Володимир Зеленський не погодитися на припинення вогню, допоки країна не поверне території окуповані Росією з 2014 року. Водночас у FT підкреслили, що для деокупації Україні необхідна зброя, яку захід не поспішає постачати Києву.

26 грудня начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна звільнятиме окупований РФ Крим за допомогою зброї та дипломатії.

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