Один з можливих варіантів завершення російсько-української війни — перетворення імперіалістичної війни на громадянську.

Учасник цього рейду так і каже росіянам: "Поднімайтє бунт. Сражайтєсь".

Один з можливих варіантів завершення російсько-української війни — перетворення імперіалістичної війни на громадянську

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На мою думку, це був би найкращий з варіантів. Але вірогідність його низька. На даному етапі й за даних обставин. Але ніколи не кажіть "ніколи".

Пригадалося що саме з Сіверщини (Путивля) у 1606 році розпочиналося повстання під проводом Івана Болотнікова, з походом аж до Москви.

P.S. Тема самозванців того часу перегукується з чутками про двійників Путіна.

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Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України

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