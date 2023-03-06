Війна Росії проти України може стати для Москви громадянською
Учорашній рейд Російського добровольчого корпусу в Брянську область може увійти в історію Північної Євразії
Один з можливих варіантів завершення російсько-української війни — перетворення імперіалістичної війни на громадянську.
Учасник цього рейду так і каже росіянам: "Поднімайтє бунт. Сражайтєсь".
Один з можливих варіантів завершення російсько-української війни — перетворення імперіалістичної війни на громадянську
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На мою думку, це був би найкращий з варіантів. Але вірогідність його низька. На даному етапі й за даних обставин. Але ніколи не кажіть "ніколи".
Пригадалося що саме з Сіверщини (Путивля) у 1606 році розпочиналося повстання під проводом Івана Болотнікова, з походом аж до Москви.
P.S. Тема самозванців того часу перегукується з чутками про двійників Путіна.
Про автора. Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України
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