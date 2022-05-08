Війна ще не виграна: не варто нехтувати рішучістю Росії, яка готова максимально закидати нас мʼясом і технікою, - військовий експерт Тарас Чмут
Голова фонду "Повернись живим" військовий експерт Тарас Чмут вважає, що не варто нехтувати рішучістю Російської Федерації, яка готова нас максимально закидати російським мʼясом і технікою, адже війна досі не виграна
Військовий експерт висловив таку думку в етері телеканалу "Еспресо".
"Не варто нехтувати загрозою, яка є, і рішучістю Російської Федерації, яка прагне, максимально закидуючи нас живою силою - мʼясом - і технікою, досягнути якогось хоча б оперативно-тактичного успіху, аби продати це своєму населенню як велику перемогу. Не зважаючи на те, що багато хто в Україні чомусь вважає, що війна вже виграна, чи завершена. Це абсолютно не так. І загроза лишається не лише на Сході та Півдні Україні. Загроза лишається також на Півночі - Київщина, Чернігівщина, Сумщина", - зазначив Чмут.
Голова фонду "Повернись живим" додав, що ми вже одного разу проігнорували західних партнерів щодо загрози повномасштабного нападу з боку Росії, тож тепер нам потрібно бути готовими до того, що війна з РФ може затягнутися.
"Україна вже одного разу проігнорувала попередження Заходу про те, що з боку Росії є загроза великого вторгнення й отримала доволі нехорошу ситуацію 24 лютого, коли ми були не дуже готові до повномасштабної війни. Зараз ми повинні бути готові до затяжної війни, яка може тривати не просто місяці, а може навіть і роки", - зауважив Тарас Чмут.
- Newsweek інформує, що на війну проти України Російська Федерація витрачає близько $900 млн на день.
- За даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабної агресії Росія втратила в Україні 25 500 військових, 1130 танків, 2741 бойову броньовану машину, 199 літаків та 156 вертольотів.
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