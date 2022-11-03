Війна в Ефіопії: сторони домовилися про припинення бойових дій

Про це пише Reuters.

"Дві сторони конфлікту в Ефіопії офіційно домовилися про припинення бойових дій, а також про систематичне, упорядковане, плавне та скоординоване роззброєння", - сказав на церемонії підписання Олусегун Обасанджо, голова посередницької групи Африканського союзу.

Обасанджо, колишній президент Нігерії, наголосив, що угода повинна "відновити закон та порядок, зробити послуги для громадян доступними, забезпечити гуманітарні постачання й захист цивільного населення".

За словами генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, перемир'я було бажаним першим кроком, який принесе спокій мільйонам мирних жителів, які постраждали в конфлікті.

Нагадаємо, з листопада 2020 року в Ефіопії тривав збройний конфлікт між урядом Ефіопії та "Народним фронтом звільнення Тиграю" (НФЗТ). Регіон Тиграй ініціював повстання проти уряду, який просував демократичні реформи. Замість цього розгортається авторитарно-феодальна система.

10 червня 2021 року ООН оголосила про початок голоду в Ефіопії.

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