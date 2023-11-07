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Війна в Ізраїлі впливає на підтримку України, - Боррель

7 листопада, 2023 вiвторок
00:56
Війна з Росією Жозеп Боррель

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель визнав, що війна Ізраїлю і ХАМАС вже впливає на міжнародну підтримку України

Про це він заявив під час звернення на конференції послів ЄС 2023 року, інформує "Європейська правда".

Боррель визнав, що хоча ці два конфлікти – дуже відрізняються, ескалація на Близькому Сході вже впливає на політику союзників щодо України та загалом міжнародну підтримку.

"Під час моєї останньої поїздки до Вашингтона (з президенткою Єврокомсії і головою Євроради – Ред.) я мав нагоду напряму висловити свої побоювання президенту Байдену і моєму колезі Ентоні Блінкену про те, що міжнародна підтримка України може почати розмиватися у світлі того, що бачать як "практику подвійних стандартів". Це реальна проблема, і усі ви маєте докластися до протидії цьому", – зазначив Боррель.

Він зазначив, що багато країн так званого Глобального півдня і досі вважають російсько-українську війну регіональною, а не глобальною проблемою, що турбує передусім Захід і яку Захід має "швидко вирішити, тому що їм несила терпіти наслідки цієї війни".

"І ці країни скористаються кризою на Близькому Сході, щоби підкреслювати те, що вони бачать як суперечності у нашій позиції, чи як суперечність між самими європейцями, що проявилося під час останнього голосування за резолюцію у Генасамблеї ООН", – додав Жозеп Боррель.

Боррель наголосив, що підтримка України і єдність у цьому питанні має залишатися пріоритетом, тому що результат війни ще не визначений, а поразка України стала би поразкою і західних союзників.

На початку промови головний дипломат ЄС висловив думку, що наступні місяці стануть визначальними для майбутнього світу.

Жозеп Боррель
допомога Україні
Війна в Ізраїлі
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