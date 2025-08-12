1-й корпус НГУ "Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку
1-й корпус Національної гвардії України "Азов" кілька днів тому зайняв визначену смугу оборони на Покровському напрямку
Про це інформує офіційний Telegram-канал 1-го корпусу НГУ "Азов".
У підрозділі зазначили, що ситуація на цьому напрямку залишається складною та динамічною.
Російські окупаційні війська продовжують спроби просуватися, однак зазнають значних втрат як в особовому складі, так і в техніці.
"Підрозділами корпусу сплановані та вжиті заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі. Про результати буде повідомлено пізніше", - йдеться в повідомленні.
- Російська армія станом на понеділок, 11 серпня, окупувала село Затишок Покровського району Донецької області. Крім того, зафіксовано просування ворога біля кількох населених пунктів.
