1-й корпус НГУ "Азов" зайняв смугу оборони на Покровському напрямку

Про це інформує офіційний Telegram-канал 1-го корпусу НГУ "Азов".

У підрозділі зазначили, що ситуація на цьому напрямку залишається складною та динамічною.

Російські окупаційні війська продовжують спроби просуватися, однак зазнають значних втрат як в особовому складі, так і в техніці.

Читайте також: Якщо не локалізувати проникнення росіян, провалюється концепція, на яку спиралася наша лінія оборони на півночі Донбасу, - Лакійчук

"Підрозділами корпусу сплановані та вжиті заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі. Про результати буде повідомлено пізніше", - йдеться в повідомленні.