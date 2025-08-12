Якщо не локалізувати проникнення росіян, провалюється концепція, на яку спиралася наша лінія оборони на півночі Донбасу, - Лакійчук

Про це розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія ХХІ Павло Лакійчук в етері Еспресо.

"Обстановка складна. І дійсно найнебезпечніший напрямок, який потребує уваги - це між Покровськом і Костянтинівкою. Після прориву оборони нашої і перерізання траси Покровськ-Костянтинівка, противник мав час перегрупуватись, підтягнути резерви, визначитись із напрямками подальшого наступу. І в якості основного він брав охоплення Покровсько-Мирноградської агломерації з півночі. Отримавши там відпір він пішов далі на північ, і виходить тепер вже з одного боку рухається на Костянтиніку. Таким чином східніше утворюється такий собі карман, Торецький карман, я б так би сказав. Де дуже складна ситуація. З одного боку тиснуть росіяни з півдня на цій ділянці і заходять з тилу. З іншого боку - це ж рух на Костянтинівку, безпосередньо до Костянтинівки, Дружківки. А на Покровському напрямку, Покровськ, де ключем до оборони досі виступав щонайменше і ключ до російського наступу, росіяни також всі основні зусилля саме сюди кидають", - розповів він.

Павло Лакійчук зауважив, що у разі, якщо проникнення росіян не локалізувати, то концепція, на яку спиралася українська лінія оборони на північному Донбасі, провалюється.

"Крім тих двох напрямків, які були, фронтальний наступ з півдня від Соледару на Покровськ із південного заходу з обходом через трасу Покровськ-Межова на трасу Покровськ-Павлоград. Поки що на Павлоградську трасу противник не вийшов, там тривають вперті бої, дуже жорсткі, але з'явився такий ключовий фактор - це нависання над Покровськом і Мирноградом з північного сходу. І тут не тільки через жорстку оборону українців, тут росіяни розвертаються частиною сил на північ. Таким чином виходячи на другу лінію наших міст-фортець, як їх назвали, заходячи в фактично тій же Костянтинівці, Дружківці, Краматорську в тил. Це розриває всю побудову нашої оборони. Якщо це проникнення не локалізувати, то концепція, на яку спиралася наша лінія оборони на Донбасі, на північному Донбасі, вона провалюється. І це дуже, дуже-дуже надзвичайна, критична ситуація", - зазначив військовий експерт.