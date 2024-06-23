Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Активізація атак росіян на Донеччині може вказувати на початок їхнього літнього наступу, - ISW

Активізація атак росіян на Донеччині може вказувати на початок їхнього літнього наступу, - ISW

23 червня, 2024 неділя
11:37
Війна з Росією окупанти

Російські окупанти нарощують темпи наступальних операцій у Донецькій області, зменшуючи при цьому інтенсивність атак на півночі Харківщини. Це може свідчити про початок їхнього літнього наступу

Зміст

Про це йдеться у звіті Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російські наступальні операції в Харківській області мають на меті насамперед зафіксувати та відволікти українські сили, щоб дати можливість окупантам активізуватися на інших ділянках фронту. 

Так, війська РФ збільшили інтенсивність атак на напрямку Торецьк - Горлівка в ніч на 18 червня і підтримували відносно високу інтенсивність атак на цій ділянці з 19 по 22 червня, здобувши кілька тактичних перемог на цій ділянці. 

Експерти підкреслюють, що росіяни загалом не проявляли активності на цій ділянці фронту протягом усього 2024 року, тому їхня інтенсифікація вартує уваги. 

На противагу цьому, темп російських наступальних операцій на півночі Харківської області різко знизився в останні дні, особливо у порівнянні з серединою травня цього року. 

За оцінками ISW, російське командування давно вважає, що наступальна операція в Харківській області мала на меті зафіксувати українську живу силу та дефіцитні матеріальні засоби вздовж північного кордону, щоб надати російським військам можливість відновити наступальні операції на інших, більш важливих ділянках театру бойових дій, зокрема, на Донеччині.

Українські джерела підтвердили, що деякі українські сили передислокували підрозділи на Харківський напрямок з Донецької області, тому російські війська можуть використовувати цю передбачувану слабкість українських позицій для посилення атак, особливо на напрямку Торецьк-Горлівка. 

Крім того, російські війська підтримують високу інтенсивність обстрілів у напрямку Часового Яру та навколо Авдіївки після зниження темпів у Харківській області, і можуть незабаром посилити атаки в цьому районі. Це залежить від того, чи російське командування визначить найближчі тижні як сприятливий час для наступу на цих напрямках до того, як українські війська передислокують резерви назад у Донецьку область. 

Українські джерела попереджають, що Росія проведе літній наступ, який, ймовірно, буде зосереджений на сході України, після наступу на півночі, метою якого було розтягнути обмежені ресурси України і нещодавня активізація в Донецькій області може свідчити про підготовку до такого літнього наступу, якщо він ще не розпочався.

  • Станом на 19:00 в суботу, 22 червня, протягом доби на фронті відбулося 141 бойове зіткнення. Найгарячішою точкою залишається Покровський напрямок.
Теги:
Росія
російська армія
Донеччина
окупанти
Військові новини
Читайте також:
"Азов" знищив спецназ ГРУ
21 червня, 2024 п'ятниця
За 2 години прибуло 10 евакуаційних карет: "Атеш" виявив госпіталь у Криму, де лікується спецназ ГРУ
вітер
21 червня, 2024 п'ятниця
Наталка Діденко розповіла, на яку погоду чекати найближчими вихідними
Польсько-білоруський кордон
21 червня, 2024 п'ятниця
Ситуація на кордоні з Білоруссю кардинально погіршилася, - міноборони Польщі
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.35
    Купівля 40.35
    Продаж 40.88
  • EUR
    Купівля 43.27
    Продаж 44.06
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
23 червня
11:39
Росіяни намагаються забарикадувати і звузити Керченську протоку: у ВМСУ пояснили причину
11:22
укриття
У Києві в укритті енергопідприємства виявили тіло працівника
11:08
електроенергія
Внаслідок негоди в Україні знеструмлені понад 500 населених пунктів
10:56
Партизани спалили релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону – Маріуполь
Партизани спалили релейну шафу на залізниці Ростов-на-Дону – Маріуполь
10:43
пожежа, Греція
У Греції виникла лісова пожежа через феєрверк, запущений з яхти: поліція затримала 13 людей
10:26
Підозрюваний у побитті ветерана у Києві 21 червня
Побиття ветерана у Києві: 17-річному нападнику повідомили про підозру у хуліганстві
10:11
польща кордон
Напруга через мігрантів: у Польщі не виключають повного закриття кордону з Білоруссю
10:09
Оновлено
світло
Відключення світла 23 червня почнуться на 8 годин раніше, ніж попереджали
10:05
OPINION
Володимир Гевко
Кпинити зараз з Байдена чи Шольца через їхню обережність – смішно
09:50
Ексклюзив
крилата ракта "Калібр"
Чому ворог використовує Азовське море для пусків "Калібрів": пояснює речник УДА "Південь" Братчук
09:33
хусити
Єменські хусити заявили, що атакували чотири судна в порту ізраїльського міста Хайфа
09:17
безпілотник, дрон
У РФ поскаржилися на нічну атаку БПЛА: нібито збили понад 30 дронів
09:00
Анонс
збірна Німеччини, Євро-2024
Євро-2024: розклад усіх матчів 23 червня
08:57
енергетики
У Запорізькій області помер енергетик, поранений під час ракетного удару росіян по енергооб’єкту 22 червня
08:48
Оновлено
РФ чотири рази вдарила КАБами по Харкову 22 червня: "прилетіло" у житловий будинок та на підприємство, є загиблі
08:45
ЗСУ уразили пункт управління мотострілецького полку РФ
08:35
Андрющенко запропонував дві гіпотези, навіщо росіяни завели до порту Маріуполя третій танкер
08:28
Російські полонені в Україні
"Кількість охочих зросла": у ГУР розповіли, скільки військових РФ здалися в полон в рамках проєкту "Хочу жить"
08:16
Наслідки атаки на Київщину 23 червня
Росіяни зранку атакували ракетами Київщину: є поранені та руйнування
08:00
Кріштіану Роналду, Євро-2024
Євро-2024: результати усіх матчів 22 червня
08:00
OPINION
Ростислав Павленко
Дали вудку, а не рибу
07:51
Шахед
Військові підтвердили знищення складу "шахедів" та інфраструктури росіян на Кубані 21 червня
07:44
крилата ракта "Калібр"
Українська ППО за ніч збила два з трьох російських "калібрів"
07:21
Оновлено
На фото: Ракетоносій РФ "Буян-М"
РФ утримує у Чорному на Азовському морях 10 кораблів, 4 з них - ракетоносії
07:16
Інфографіка
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни втратила 15 танків, 61 артсистему і понад 1200 військових
00:14
Оновлено
Михайло Мудрик, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
00:11
Інфографіка
Андрій Ярмоленко, збірна України, Євро-2024
Євро-2024: який вигляд має турнірна таблиця групи України після 2-го туру
2024, субота
22 червня
23:55
Ромелу Лукаку, збірна Бельгії, збірна Румунії
Бельгія перемогла Румунію у матчі суперників України на Євро-2024
23:04
Еставао
"Челсі" купив у Бразилії 17-річного конкурента для Мудрика
22:29
Сумщина
На Сумщині депутата підозрюють в умисному вбивстві лісника
21:53
Євгенія Казбекова, скелелазіння
Україна завоювала історичну ліцензію на Олімпійські ігри
21:37
Ексклюзив
путін
Путін озвучив свій ультиматум передусім для американців: Фейгін про конфіденційні консультації між Вашингтоном і Москвою
21:36
Ексклюзив
путін
Путін хоче спровокувати війну на корейському півострові, - Портников
21:22
Через Резерв+ 1,7 млн українців оновили свої дані, - Міноборони
21:17
Вадим Скічко та Роберто Моралес
Воїни ЗСУ Скічко та Моралес прокоментують вирішальний матч України на Євро-2024
20:57
Збірна Португалії, Португалія, Євро-2024
Португалія розгромила Туреччину та вийшла в 1/8 фіналу Євро-2024
20:56
Ексклюзив
Україна ЄС
Дипломат Хандогій назвав орієнтовну дату вступу України до ЄС
20:49
Ексклюзив
Путін і Кім Чен Ин в аеропорту Пхеньяну, Північна Корея, 19 червня 2024 року
"Путін себе дуже сильно підставив": експерт-міжнародник Семиволос про візит російського президента до КНДР
20:46
ЄБРР
ЄБРР виділить кошти на електровози для Укрзалізниці та модульні відділення для Укрпошти
20:43
Ексклюзив
F-16
З того, що я знаю, F-16 вже передаються до України, - ексміністр оборони Республіки Польща Кліх
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV