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Війна з Росією: хроніка
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Від ранку на Покровському напрямку відбулося 21 боєзіткнення: ситуація на фронті

22 червня, 2024 субота
11:30
Війна з Росією Війна з Росією, ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулося 141 бойове зіткнення. Найгарячішою точкою на фронті залишається Покровський напрямок

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Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 11:00.

Від початку цієї доби вже відбулося 53 бойові зіткнення. Загарбники здійснили дев’ять авіаційних ударів із застосуванням дев’ятнадцяти КАБів, понад 600 разів обстріляли позиції наших військ та населені пункти. 

На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вже вісім атак ворога в районах Степової Новоселівки, М’ясожарівки та Стельмахівки. Шість спроб окупантів просунутися вперед нашими захисниками відбито, дві штурмові дії тривають. Ситуація контрольована. 
 
На Сіверському напрямку спостерігається помірна активність російських окупантів. На даний час ворог 13 разів намагався потіснити українських оборонців із займаних позицій поблизу Верхньокам’янського, Спірного та Роздолівки. Сім атак російських загарбників відбито, бої продовжуються. 

На Краматорському напрямку окупаційні війська не полишають спроб просунутися в напрямку Часового Яру, поблизу якого триває боєзіткнення. Українські захисники надійно тримають оборону на зазначеній ділянці та дають гідну відсіч агресору.  

Підрозділи Сил оборони стримують ворога на напрямку Горлівка - Торецьк. Бій триває.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину нашої території.  За сьогодні вже відбулося 21 бойове зіткнення. Ворог продовжує тиснути на позиції наших оборонців поблизу  Новоолександрівки, Воздвиженки,  Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Новопокровська. Дев’ять атак відбито, боєзіткнення тривають. Ситуація під контролем Сил оборони України.

На Курахівському напрямку три штурмові дії противника  поблизу Георгіївки та Парасковіївки успіху не мали.
За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: понад 180 осіб вбитими та пораненими, знищено два танки, дві артилерійські системи та автомобіль.  

На Времівському напрямку успіху не мала атака ворога біля Старомайорського, ще один бій триває неподалік Водяного.

На Оріхівському напрямку зазнала невдачі штурмова дія окупаційних військ в районі Роботиного. Ще два боєзіткнення продовжуються поблизу Малої Токмачки та Кам’янського. 

На решті напрямків обстановка не зазнала суттєвих змін. 

РФ завдала 4 ракетні та 62 авіаційні удари по території України

За уточненою інформацією, за минулу добу загалом ворог завдав по позиціях наших військ та населених пунктах чотири ракетні удари, із застосуванням шести ракет, 62 авіаційні удари (зокрема, із застосуванням 91 КАБ), здійснив понад 3600 обстрілів, в тому числі 112 із реактивних систем залпового вогню, завдав 1150 ударів дронами-камікадзе. 

Сили оборони уразили чотири місця скупчення особового складу ворога

Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили чотири місця скупчення особового складу, також чотири райони зосередження ОВТ, три пункти управління та один артилерійський засіб.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1110 осіб. Також ворог втратив вісім танків, 11 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 15 БПЛА ОТР, чотири ракети, 23 автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки.

  • Протягом минулої доби українські захисники знищили щонайменше 1110 російських військових. Крім того, окупаційна армія втратила десятки одиниць своєї техніки.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
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