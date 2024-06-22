Сили оборони за добу ліквідували 8 танків, 28 артсистем і понад 1100 військових армії РФ
Протягом минулої доби українські захисники знищили щонайменше 1110 російських військових. Крім того, окупаційна армія втратила десятки одиниць своєї техніки
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 533 090 (+1110) осіб,
- танків ‒ 8009 (+8) од,
- бойових броньованих машин - 15 383 (+11) од,
- артилерійських систем – 14 188 (+28) од,
- РСЗВ – 1106 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 861 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 305 (+15) од,
- крилатих ракет ‒ 2302 (+4) од,
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 204 (+23) од,
- спеціальної техніки ‒ 2369 (+2) од.
В ніч на 22 червня росіяни запустили для обстрілу України ударні БПЛА та ракети. На Львівщині зафіксували влучання в енергетичну інфраструктуру, на Волині та Івано-Франківщині працювали сили ППО. Унаслідок атаки на енергетичні об'єкти Львівщини і Запоріжжя постраждали двоє працівників.
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