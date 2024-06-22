Сили оборони за добу ліквідували 8 танків, 28 артсистем і понад 1100 військових армії РФ

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.06.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 533 090 (+1110) осіб,

танків ‒ 8009 (+8) од,

бойових броньованих машин - 15 383 (+11) од,

артилерійських систем – 14 188 (+28) од,

РСЗВ – 1106 (+0) од,

засобів ППО ‒ 861 (+0) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 305 (+15) од,

крилатих ракет ‒ 2302 (+4) од,

кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 204 (+23) од,

спеціальної техніки ‒ 2369 (+2) од.

В ніч на 22 червня росіяни запустили для обстрілу України ударні БПЛА та ракети. На Львівщині зафіксували влучання в енергетичну інфраструктуру, на Волині та Івано-Франківщині працювали сили ППО. Унаслідок атаки на енергетичні об'єкти Львівщини і Запоріжжя постраждали двоє працівників.