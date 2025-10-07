"Арестович не має можливості взагалі кудись балотуватися": Чаленко про інтерв’ю ексрадника ОП

Таку думку висловив голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в етері Еспресо.

"Що стосується безпосередньо Арестовича, ну, в цій ситуації, якщо взяти це тригодинне інтерв'ю, то по факту, як на мене, це навпаки найкращий запобіжник взагалі від виборів. Бо ті тези, які там озвучувалися, нібито як якась альтернатива, можливість досягнення миру, по суті миру на капітуляційних умовах Кремля. Як на мене, тут найкраща агітка проти виборів. Я б це так сказав", - зазначив він.

Водночас Ігор Чаленко наголосив, що згідні із українським законодавством колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович не має права взагалі кудись балотуватися в нашій країні.

"Але в нинішній ситуації теж потрібно відзначити, що Арестович не має можливості згідно з українським законодавством взагалі кудись балотуватися. По одній простій причині, є така штука як ценз осілості. І, відповідно, якщо він говорить про президентські вибори, то у нас 10 років потрібно проживати на території України. Як ми знаємо, він вже не перший рік проживає поза межами України. І в даній ситуації це точно не пов'язано з намаганням врятувати своє життя, бо він жив десь там нині вже на тимчасово окупованих територіях. Тому в нинішній ситуації я б це сприймав як певний тиск на українську владу. Зрозуміло, що тема виборів буде частиною майбутніх домовленостей щодо деескалації і припинення активної фази бойових дій. Питання виключно в тому, коли вони будуть досягнуті", - зауважив голова Центру аналізу та стратегій.