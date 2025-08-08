Армія РФ просунулася в Серебрянському лісництві та ще на двох ділянках, - DeepState
Станом на 8 серпня російська армія просунулася на Луганщині, у Донецькій області й на адмінкордоні Дніпропетровської області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
За даними аналітиків, ворог просунувся у Серебрянському лісництві, Зеленому Гаю та поблизу Дачного.
Ситуація на Луганщині
Раніше експерти проєкту повідомляли, що у Серебрянському лісництві противник проникає в тил і намагається там закріпитися через проблеми в зоні відповідальності однієї з бригад ТрО, якій терміново потрібна підтримка та ресурси.
Зазначається, що у Серебрянському лісництві, де лінія фронту тривалий час була стабільною, сьогодні ситуація змінилася.
"Противник, вишукуючи слабкі позиції або їх відсутність, пролазить в тил та намагається там закріпитися, вступаючи навіть в бій вже з пілотами, які цього просто не очікують. Причиною цього стали проблеми в зоні відповідальності однієї з бригад ТрО, яким конче необхідна підтримка та ресурси, що є загальною проблемою використання підрозділів сил територіальної оборони", - йдеться у повідомленні.
DeepState підкреслив, що наразі ситуацію намагаються стабілізувати, але ворог має перевагу в піхоті, що дозволяє йому досягати успіхів на цій ділянці.
