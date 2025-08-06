Противник просувається в Серебрянському лісництві через проблеми в зоні відповідальності однієї з бригад ТрО, - DeepState
У Серебрянському лісництві противник проникає в тил і намагається там закріпитися через проблеми в зоні відповідальності однієї з бригад ТрО, якій терміново потрібна підтримка та ресурси
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
Зазначається, що у Серебрянському лісництві, де лінія фронту тривалий час була стабільною, сьогодні ситуація змінилася.
"Противник, вишукуючи слабкі позиції або їх відсутність, пролазить в тил та намагається там закріпитися, вступаючи навіть в бій вже з пілотами, які цього просто не очікують. Причиною цього стали проблеми в зоні відповідальності однієї з бригад ТрО, яким конче необхідна підтримка та ресурси, що є загальною проблемою використання підрозділів сил територіальної оборони", - йдеться у повідомленні.
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DeepState підкреслив, що наразі ситуацію намагаються стабілізувати, але ворог має перевагу в піхоті, що дозволяє йому досягати успіхів на цій ділянці.
Тиск по відтинку Григорівка - Серебрянка
Протягом минулого тижня ворог чинив серйозний тиск на позиції українських бійців по відтинку Григорівка-Серебрянка. Російські війська залучили техніку, однак екіпажі дронів оперативно її знищили, зірвавши всі штурмові спроби.
"Тому для ворога лишився єдиний спосіб - продовжувати лізти піхотою. Але останні декілька днів вони знизили інтенсивність штурмів, здійснюючи, скоріше за все, перегрупування", - додав DeepState.
Зміни в районі Торська та Зарічного
Також відбулися зміни в районі населених пунктів Торське та Зарічне. Противник підібрався до Торського, регулярно проникає в населений пункт і намагається утримати зайняті позиції.
"Сили Оборони проводить зачистки та ураження дронами, тому Торське на сьогодні є динамічною зоною бойових дій, однак все йде до того, що село перейде в червону зону, адже ворог не припиняє заводити туди піхоту", - зазначив DeepState.
Також повідомляється, що російська армія вже заходила в Зарічне, але поки що це був лише одноразовий захід, без спроб закріпитися.
- 5 серпня російські війська окупували село Попів Яр Краматорського району Донецької області. Також зафіксовано просування ворога поблизу кількох інших населених пунктів.
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