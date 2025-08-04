Окупанти просунулись поблизу трьох населених пунктів Донеччини, - DeepState
Станом на 4 серпня російська армія мала територіальні успіхи на Донеччині. Окупанти просунулись у Сухецькому, біля Новоторецького та Зеленого Поля
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Ворог просунувся у Сухецькому, біля Новоторецького та Зеленого Поля", - йдеться у повідомленні.
фото: скриншот
- Російські окупанти намагаються втримати темпи наступу на фронті в Україні. Упродовж липня їм вдалося захопити майже стільки ж української території, як і в червні.
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