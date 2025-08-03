Росіяни у липні окупували 564 кв. км української території, - DeepState

Про це інформує інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

У липні втрачені території за напрямками виглядають так:

Новопавлівський — 34% від всіх кв км (12% штурмових дій за місяць);

Покровський — 22% кв км (35% штурмових дій);

Лиманський — 12% кв км (15% штурмових дій);

Харківський (в т.ч. Куп'янський) — 9% кв км (9% штурмових дій);

Торецький — 5% кв км (5% штурмових дій);

Сіверський — 4% кв км (4% штурмових дій);

Запорізький — 3% кв км (1,3% штурмових дій);

Сумський — 0% кв км (11% штурмових дій).

"Якби це не звучало, але в даній кореляції найбільш ефективними є Покровський та Сумський напрямок, адже саме там противнику, щоб досягнути успіху треба частіше атакувати", - наголошують у DeepState.

Водночас там додають, що найбільш проблемним є Новопавлівський напрямок - там ворог меншою кров'ю, має більші успіхи.

"По решті відтинках практично 1 в 1, що аж самі здивовані такій влучності у цифрах", - зазначають аналітики.