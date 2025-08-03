Росіяни у липні окупували 564 кв. км української території, - DeepState
Російські окупанти намагаються втримати темпи наступу на фронті в Україні. Упродовж липня їм вдалося захопити майже стільки ж української території, як і в червні
Про це інформує інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
У липні втрачені території за напрямками виглядають так:
- Новопавлівський — 34% від всіх кв км (12% штурмових дій за місяць);
- Покровський — 22% кв км (35% штурмових дій);
- Лиманський — 12% кв км (15% штурмових дій);
- Харківський (в т.ч. Куп'янський) — 9% кв км (9% штурмових дій);
- Торецький — 5% кв км (5% штурмових дій);
- Сіверський — 4% кв км (4% штурмових дій);
- Запорізький — 3% кв км (1,3% штурмових дій);
- Сумський — 0% кв км (11% штурмових дій).
"Якби це не звучало, але в даній кореляції найбільш ефективними є Покровський та Сумський напрямок, адже саме там противнику, щоб досягнути успіху треба частіше атакувати", - наголошують у DeepState.
Водночас там додають, що найбільш проблемним є Новопавлівський напрямок - там ворог меншою кров'ю, має більші успіхи.
"По решті відтинках практично 1 в 1, що аж самі здивовані такій влучності у цифрах", - зазначають аналітики.
- Станом на 1 серпня російська армія мала територіальні успіхи на Донеччині. Окупанти просунулись у Часовому Яру, Торецьку, Зеленому Гаю, поблизу Олексіївки та Андріївки-Клевцевого.
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