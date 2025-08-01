Росіяни просунулись у п'яти населених пунктах на Донеччині, - DeepState

У Держспецзв'язку дали детальну специфікацію авто, щоб отримати саме люксові Toyota Land Cruiser Prado, - волонтер Літинський

Заява Шмигаля про балістику може свідчити про достатні накопичення ракет, - Defense Express

Військовозобов’язаним, які досягли віку 25 років та не проходили військову службу чи БЗВП, присвоюватимуть звання без виклику до ТЦК