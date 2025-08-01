Росіяни просунулись у п'яти населених пунктах на Донеччині, - DeepState
Станом на п'ятницю, 1 серпня, російська армія мала територіальні успіхи на Донеччині. Окупанти просунулись у Часовому Яру, Торецьку, Зеленому Гаю, поблизу Олексіївки та Андріївки-Клевцевого
Про це інформує інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Ворог просунувся у Часовому Яру, Торецьку, Зеленому Гаю, поблизу Олексіївки та Андріївки-Клевцевого", - йдеться у повідомленні.
фото: скриншот
- Днем раніше у DeepState повідомили, що місто Часів Яр на Донеччині не окуповане росіянами. Раніше окупанти проводили в тилу ЗСУ чергову акцію "флаговтику".
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