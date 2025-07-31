Про це повідомив DeepState.

"Сьогодні з'явилося відео, де ворог ставить прапори у мікрорайонах Шевченко та Цех №2, але кацапи не мають контролю над містом та над тими місцями, де це робили", – пояснюють у матеріалі.

Зазначено, що окупанти впродовж 2 місяців змогли трохи просунутися з північного сходу та сходу до мікрорайону Шевченко.

"Решта подій це банальне проникнення в тил в темну пору з плащами та підіймання прапорів у світлу пору. Більшість з тих "флаготикерів" вже мертва, адже це акція в один кінець… Контроль Сил оборони над містом підтверджують як офіцери оперативно-тактично рівня, так і прості бійці 24 ОМБр, які тримають найважчу ділянку міста", – наголошує проєкт.

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У червні повідомлялось, що росіяни намагаються наповнити живою силою центральні райони міста для наступу.





