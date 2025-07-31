Часів Яр перебуває під контролем ЗСУ, росіяни в тилу українських військових проводили "флаговтик", - DeepState
Місто Часів Яр на Донеччині не окуповане росіянами. Раніше окупанти проводили в тилу ЗСУ чергову акцію "флаговтику"
Про це повідомив DeepState.
"Сьогодні з'явилося відео, де ворог ставить прапори у мікрорайонах Шевченко та Цех №2, але кацапи не мають контролю над містом та над тими місцями, де це робили", – пояснюють у матеріалі.
Зазначено, що окупанти впродовж 2 місяців змогли трохи просунутися з північного сходу та сходу до мікрорайону Шевченко.
"Решта подій це банальне проникнення в тил в темну пору з плащами та підіймання прапорів у світлу пору. Більшість з тих "флаготикерів" вже мертва, адже це акція в один кінець… Контроль Сил оборони над містом підтверджують як офіцери оперативно-тактично рівня, так і прості бійці 24 ОМБр, які тримають найважчу ділянку міста", – наголошує проєкт.
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- У червні повідомлялось, що росіяни намагаються наповнити живою силою центральні райони міста для наступу.
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