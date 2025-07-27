"Росіяни вирішили не штурмувати Покровськ в лоб, а огинати його зі сходу": військовий експерт Жмайло про найгарячіші напрямки фронту

Про це розповів співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері Еспресо.

"Нагадаю, що їхній (росіян, - ред.) "решительний удар", як вони неодноразово заявляли, почався з червня. Дійсно, росіяни мають просування по полях, по відкритій місцевості, де вони нас просто-напросто намагаються перетискати числом. Бо ворога в декілька разів більше, на Покровському напрямку це число уже перевершило понад 100 тисяч. Найбільша загроза, яка зараз є, це все-таки Покровськ, тому що росіяни вирішили не штурмувати місто в лоб, поодинокі, звісно ж, просочувалися диверсійні групи, але принаймні ті військові, з якими я спілкувався, говорять, що в принципі зачистка ДРГ, які зайшли в саме місто, була досить таки успішною. Але він намагається огинати місто зі сходу, і зокрема зараз тривають атакуючі дії в районі населеного пункту Родинське, що чітко знаходиться на північний захід від Мирнограда", - розповів він.

Дмитро Жмайло зауважив, що таким чином росіяни намагатимуться далі рухатись до населених пунктів Шевченко, Новоолександрівка, щоб оточити Покровсько-Мирноградську агломерацію і змусити українські війська таким чином залишити свої позиції: "Бо вони прекрасно розуміють, що Покровськ, наприклад, більший за Часів Яр, що Мирноград десь такий, як Часів Яр. А я нагадаю, що Часів Яр за російськими планами мав впасти за декілька днів, а то і швидше, бо вони думали, що так нахрапом швидко зайдуть після Бахмуту туди. Ну і як би там не було, місто досі тримається, фактично з 2023 року там тривають активні бої".

Військовий експерт зазначив, що важка ситуація також у Костянтинівці.

"Росіяни намагаються підтискати в районі населених пунктів Яблунівка на південний захід від міста, намагаються остаточно вирватися із руїн Торецька, де ми продовжуємо тримати наступ росіян, намагаючись їх як тарганів не випустити з цієї сірникової коробки. Найгірша ситуація у москалів, звісно, що в районі Часового Яру, тому що фактично тривала наша оборона, ми контролюємо західну частину міста, не дає можливість росіянам рухатися саме там. Але те, що ви зараз зараз намагається, і в чому різниця бойових дій зараз і рік тому в тому, що, що ми, що росіяни, намагаємося брати під контроль логістику один одного для того, щоб ускладнити її. Зараз навіть важче провести ротацію, доправити БК, продукти харчування, ніж бути на самих позиціях, тому що дрони дійсно намагається контролювати весь повітряний простір", - сказав він.

Також важка ситуація на Куп'янському напрямку, росіяни так само не зайшли в місто, вони викидають клинни на півні: "Задум у них такий, щоб обійти місто із заходу, взявши його у певний такий клин і, відповідно, поставити під удар наше угрупування військ, яке знаходиться на схід від річки Оскіл. Але через те, що вони свою логістику, власне, здійснюють по цій широкій водній артерії, яка постійно, туди б'ють і наші дрони, і наші РСЗВ, і наша артилерія, то накопичення сил у них тут дійсно проводиться набагато-набагато повільніше. Тому це такі дійсно основні три важкі точки".

"На Сумщині є певні контратакуючі дії. На Запорізькому напрямку так само є в нас контратакуючі дії. На Вовчанському напрямку росіяни змогли просунутися тільки на схід по лісництву, так звані Вовчанські хутори. Тому, скажімо так, шанс встояти в нас однозначно є. Але питання Покровська, загострення дійсно може статися цього літа. Питання Костянтинівки може бути десь восени, тобто початок безпосередньо боїв за місто. По Куп'янську дуже і дуже важко спрогнозувати, тому що звідти дійсно, що ми не розуміємо до кінця достатність кількості вогневих засобів і людей там, але просування росіян в цьому секторі дійсно є із цих трьох точок найповільніше", - додав Дмитро Жмайло.