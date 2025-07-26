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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
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Від початку доби на фронті відбулось 69 боїв: половина з них на Покровському напрямку

Марія Науменко
26 липня, 2025 субота
16:34
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби суботи, 26 липня, на російсько-українському фронті відбулось 69 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 27 ворожих атак на Покровському напрямку, ще 8 боїв тривають

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Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Від артилерійських обстрілів з території Російської Федерації страждають прикордонні населені пункти, зокрема Тимоновичі Чернігівської області; Дорошівка, Гірки Сумської області. Авіаудару зазнала Шостка.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках Сили оборони відбили шість ворожих атак. Також противник завдав трьох авіаударів, скинув шість КАБів, та здійснив 162 обстріли, зокрема два – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку ворог тричі атакував позиції українських захисників поблизу Стариці та в районі Вовчанська. Наші воїни дали гідну відсіч.

На Куп’янському напрямку противник здійснив атаку на позиції українських військ у районах Радьківки, Куп’янська та Загризового.

На Лиманському напрямку армія РФ атакувала 11 разів поблизу населених пунктів Новий Мир, Зелений Гай, Греківка, Шандриголове, Колодязі, Карпівка та Торське. Сили оборони успішно зупинили дев’ять спроб просування противника, два бої тривають.

На Краматорському напрямку противник один раз безуспішно атакував позиції Сил оборони.

На Торецькому напрямку ворог один раз атакував в районі Торецька.

На Покровському напрямку окупанти здійснили 35 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгороднього. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 27 атак. Вісім бойових зіткнень досі тривають.

На Новопавлівському напрямку противник двічі атакував поблизу Темирівки, зіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворожа авіація завдала удару по Білогір’ю.

На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районі Кам’янського. Одне зіткнення триває до цього часу.

На Придніпровському напрямку ворог чотири рази намагався прорватися на позиції українських військ. Також загарбники завдали авіаудару по Одрадокам’янці.

На інших напрямках фронту суттєвих змін ситуації не зафіксовано.

  • Українські військові станом на 25 липня звільнили від російської окупаційної армії населений пункт Кіндратівка Сумської області.
Теги:
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