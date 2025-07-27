Танк, 10 артсистем і 920 військових: що втратила армія РФ за добу на фронті
Упродовж доби 26 липня на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували ще 920 окупантів і сотні одиниць ворожої техніки
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
- особового складу – близько 1 049 250 (+920) осіб,
- танків – 11 057 (+1) од,
- бойових броньованих машин – 23 063 (+4) од,
- артилерійських систем – 30 822 (+10) од,
- РСЗВ – 1449 (+1) од,
- засоби ППО – 1201 (+0) од,
- літаків – 421 (+0) од,
- гелікоптерів – 340 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48 158 (+199) од,
- крилаті ракети – 3546 (+11) од,
- кораблі / катери – 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільна техніка та автоцистерни – 56 493 (+122) од,
- спеціальна техніка / special equipment – 3935 (+0) од.
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