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Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Танк, 10 артсистем і 920 військових: що втратила армія РФ за добу на фронті

Танк, 10 артсистем і 920 військових: що втратила армія РФ за добу на фронті

Світлана Кравченко
27 липня, 2025 неділя
07:12
Війна з Росією втрати окупантів

Упродовж доби 26 липня на російсько-українському фронті Сили оборони ліквідували ще 920 окупантів і сотні одиниць ворожої техніки

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 27.07.25 орієнтовно склали:
  • особового складу – близько 1 049 250 (+920) осіб,
  • танків – 11 057 (+1) од,
  • бойових броньованих машин – 23 063 (+4) од,
  • артилерійських систем – 30 822 (+10) од,
  • РСЗВ – 1449 (+1) од,
  • засоби ППО – 1201 (+0) од,
  • літаків – 421 (+0) од,
  • гелікоптерів – 340 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48 158 (+199) од,
  • крилаті ракети – 3546 (+11) од,
  • кораблі / катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 56 493 (+122) од,
  • спеціальна техніка / special equipment – 3935 (+0) од.
Дані уточнюються.
Теги:
Новини
Росія
військові
російська армія
Вбиті росіяни
втрати окупантів
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