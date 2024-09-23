Армія РФ просунулася в Торецьку та біля 6 населених пунктів на Донеччині, - DeepState
Російська окупаційна армія протягом минулої доби просунулася в Торецьку та неподалік від 6 населених пунктів Донецької області
Про це повідомляє DeepState.
Зазначається, що ворог має успіхи у Донецькій області. Зокрема російські окупанти просунулися в Торецьку.
Водночас противник успішно наступає біля Нью-Йорку, Цукуриного, Гірника, Водяного, Вугледару та Пречистівки Донецької області.
- Останніми днями ситуація навколо Вугледару Донецької області суттєво погіршилася. Окупанти намагаються здійснити оточення міста.
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