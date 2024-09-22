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Ворог намагається оточити Вугледар, - DeepState

Катерина Єсікова
22 вересня, 2024 неділя
22:09
Війна з Росією Вугледар. Донеччина

Останніми днями ситуація навколо Вугледару Донецької області суттєво погіршилася. Окупанти намагаються здійснити оточення міста

Зміст

Про це повідомляє DeepState.

За словами аналітиків, серед причин погіршення ситуації є відмова від ротації 72 ОМБр, яка змусила керівництво ввести допоміжні резерви з сил територіальної оборони. Проте вони "не змогли справитися з натиском ворога".

"Присутній у смузі штурмовий батальйон, через це змушений був розширити смугу батальйонного району оборони", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що раніше також послабилася оборона 58 ОМПБр в Пречистівці. Через незапланований відхід на "кращі рубежі", відбувається огинання ворогом правого флангу Вугледарського угрупування.

"Тепер ще росіяни на БМП почали прориватися через бойові порядки вище Пречистівки у напрямку Богоявленки, перерізаючи логістику в місто", - додали аналітики.

  • Російський противник продовжує активно штурмувати в напрямку Курахового: сподіваються обійти Георгіївку та Максимільянівку.

Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Вугледар
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