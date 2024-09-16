Що буде у разі втрати Вугледару, та які ризики існують для Запорізької області. Думка експерта
Військовий експерт, полковник ЗСУ, речник Генерального штабу ЗСУ (2014-2017) Владислав Селезньов припустив, що буде у разі втрати Вугледару та розповів про ризики, які існують для Запорізької області
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Втрата Вугледару - значить втрата можливості української армії впливати засобами артилерійського ураження на ключові логістичну магістраль, яка проходить в тому числі через деякі залізничні станції з півдня, з Донецької області, Волноваха, до прикладу. Ну і убезпечення в такий спосіб тієї самої комунікації вздовж північного узбережжя Азовського моря. Ворог розуміється на вразливості Керченського мосту, а отже намагається максимально убезпечити логістичні шляхи: і автомобільні, і залізничні, які прямують вздовж Азовського моря. І втрата нами контролю над Вугледаром створить для нас дуже серйозну проблему", - сказав він.
Владислав Селезньов зауважив, що наразі не йде мова про Запорізький напрямок, хоча, на його думку, там також чимала військова загроза.
"Весь акцент нині на вирі бойових дій у нас зосереджений на Покровському на Курахівському напрямку, ми уважно спостерігаємо за тими процесами, які відбуваються на Куп’янському напрямку. Звісно, вболіваємо за наших воїнів, які тримають оборонні рубежі та позиції в районі Вугледару, за наших воїнів переймаємося як тих, які виконують певні завдання на території Курської області. Але чомусь у нас постійно залишається за лаштунками Запорізький напрямок, а між тим там знаходиться російське угруповання військ, називається воно Днєпр, його очолює генерал-полковник Михайло Теплінський, здається, найбільш притомний серед російського генералітету офіцер. І там 90 тисяч, як швидко, коли саме і де саме ці сили можуть прийти в рух. Я би не став би вести мову про те, що, мовляв, вони ніколи не зрушать з місця, бо останні кілька місяців вони знаходяться в статичному становищі. Бо надто великий ризик того, що ворог у такий спосіб буде намагатися докорінно змінити ситуацію саме на півдні нашої країни", - додав військовий експерт.
- 16 вересня повідомлялось, що російська окупаційна армія найбільше атакує позиції ЗСУ на Покровському та Курахівському напрямках. Українські сили тримають оборону.
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