Понад 100 боєзіткнень за добу: Зеленський назвав найгарячіші напрямки на фронті
Російська окупаційна армія найбільше атакує позиції ЗСУ на Покровському та Курахівському напрямках. Українські сили тримають оборону
Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.
"Сьогодні майже весь день - воєнні питання передусім. Була доповідь головкома Сирського - тривала розмова на початку дня, і щойно говорили з ним за підсумками дня", - заявив президент.
За його словами, від початку доби на фронті вже відбулося понад 100 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках. Проте Сили оборони тримають позиції.
Крім цього, Володимир Зеленський та Олександр Сирський окремо обговорили ситуацію в Курській області.
- У Генштабі повідомляли, що від початку 16 вересня на фронті між двома арміями відбулося 99 бойових зіткнень. Російські окупанти найбільше атакують на Курахівському напрямку.
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