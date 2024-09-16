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Понад 100 боєзіткнень за добу: Зеленський назвав найгарячіші напрямки на фронті

Катерина Єсікова
16 вересня, 2024 понедiлок
20:03
Війна з Росією війна проти РФ ЗСУ

Російська окупаційна армія найбільше атакує позиції ЗСУ на Покровському та Курахівському напрямках. Українські сили тримають оборону

Зміст

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Сьогодні майже весь день - воєнні питання передусім. Була доповідь головкома Сирського - тривала розмова на початку дня, і щойно говорили з ним за підсумками дня", - заявив президент.

За його словами, від початку доби на фронті вже відбулося понад 100 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках. Проте Сили оборони тримають позиції. 

Крім цього, Володимир Зеленський та Олександр Сирський окремо обговорили ситуацію в Курській області.

  • У Генштабі повідомляли, що від початку 16 вересня на фронті між двома арміями відбулося 99 бойових зіткнень. Російські окупанти найбільше атакують на Курахівському напрямку.
Теги:
Володимир Зеленський
ЗСУ
Донеччина
Олександр Сирський
Покровськ
Курськ
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