Понад 100 боєзіткнень за добу: Зеленський назвав найгарячіші напрямки на фронті

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Сьогодні майже весь день - воєнні питання передусім. Була доповідь головкома Сирського - тривала розмова на початку дня, і щойно говорили з ним за підсумками дня", - заявив президент.

За його словами, від початку доби на фронті вже відбулося понад 100 бойових зіткнень, найбільше - на Покровському та Курахівському напрямках. Проте Сили оборони тримають позиції.

Крім цього, Володимир Зеленський та Олександр Сирський окремо обговорили ситуацію в Курській області.