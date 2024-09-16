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З початку доби 99 боєзіткнень: РФ найбільше атакує на Курахівському напрямку

Катерина Єсікова
16 вересня, 2024 понедiлок
16:53
Війна з Росією ЗСУ

Від початку 16 вересня на фронті між двома арміями відбулося 99 бойових зіткнень. Російські окупанти найбільше атакують на Курахівському напрямку

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ станом на 16:00.

Так, від початку доби відбулося 99 бойових зіткнень.

Унаслідок обстрілів РФ постраждали прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Обстрілів ворожої артилерії зазнали Вовківка, Нова Слобода, Велика Берізка, Порохонь та Грем’яч.

Крім цього, росіяни завдали авіаудари по районах населених пунктів Шалигине, Нова Слобода, Річки та Новомиколаївка, скинувши 11 авіабомб. Також за сьогодні на Курську область РФ противник скинув вже 15 російських КАБів.   

Ситуація на напрямках

На Куп’янському напрямку ворог здійснив сім штурмових дій неподалік Синьківки та Лозової. Три боєзіткнення закінчилися, ще чотири - тривають.

На Лиманському напрямку загарбницька армія атакувала 18 разів поблизу Греківки, Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Новосадового, Лозової, Білогорівки та у Серебрянському лісі. Українські захисники відбили 12 атак, ще шість - тривають. Також ворог завдав авіаційних ударів по Новоєгорівці та Кучерівці.

На Сіверському напрямку впродовж дня окупанти один раз безуспішно атакували у районі Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку загарбники чотири рази здійснювали штурмові дії. Сили оборони зупинили дві атаки росіян поблизу Часового Яру, ще дві атаки тривають в районі Васюківки.

На Торецькому напрямку противник атакував 12 разів неподалік Дружби, Торецька та Залізного. Дев’ять боїв завершилися без успіху для окупантів, ще три - продовжуються. Потерпає від авіаційних ударів ворога Щербинівка, на яку за сьогодні вже скинуто дев’ять КАБів.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 24 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Воздвиженка, Гродівка, Новогродівка, Маринівка та Красний Яр. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 20 атак, чотири боєзіткнення досі тривають. Втрати ворога уточнюються.

Найгарячіший сьогодні Курахівський напрямок - 26 разів ворог атакував у бік Українська, Цукуріного, Желанного Першого, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Дев’ятнадцять боїв завершено, сім - продовжуються.

На Времівському напрямку окупанти п’ять разів атакували позиції наших військ біля Вугледара, Катеринівки, Водяного та Костянтинівки. Дві штурмові дії ворога відбито, триває три боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку противник продовжує обстріли позицій наших військ та цивільної інфраструктури, завдає авіаційних ударів.

На Придніпровському напрямку російські загарбники двічі намагалися витіснити з позицій наші підрозділи. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

  • Протягом минулої доби російські війська втратили на фронті в Україні ще 1060 своїх солдатів. Також українські військові знищили низку одиниць ворожої техніки та озброєння.

Теги:
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Покровськ
Вовчанськ
Курськ
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