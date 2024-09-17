Війська РФ за добу на фронті втратили 6 бронемашин, 6 артсистем і 1020 окупантів

Росія вдарила "Іскандером" по скупченню бійців ЗСУ на відкритій місцевості на Сумщині, - DeepState

Партизани в Донецькій області виявили російський склад з боєприпасами

Війна не завершиться, навіть якщо ми Росію відсунемо на кордони 1991 року, - боєць 103-ї бригади ТрО Савельєв