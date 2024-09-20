Росіяни сподіваються обійти Георгіївку та Максимільянівку: DeepState про ситуацію на Курахівському напрямку
Російський противник продовжує активно штурмувати в напрямку Курахового Донецької області
Про ситуацію на Курахівському напрямку пише інформаційний OSINT-портал DeepState.
"Ворог постійно намагається прорватися через позиції українських військових в сторону Курахового, але останній тиждень для бійців Сил Оборони, зокрема, 46-ї бригади, в районі населених пунктів Гостре та Георгіївка-Максимільянівка насичений складними боями", - розповідають аналітики.
Росіяни завдяки великій кількості техніки та піхоти намагаються розвинути успіх з Красногорівки в напрямку Гострого. Терористи пробують закріпитися, але потрапляють під удар українських дронів та артилерії.
"Вони сподіваються обійти Георгіївку та Максимільянівку, в яких московити постійно зазнають невдач. Активізація ворога в сторону Курахового останній тиждень посилилася разом з успіхом в районі н.п. Українськ-Желанне Перше-Невельське. Саме в ці райони останнім часом було стягнуто багато підрозділів, які перебували поблизу, щоб продовжити своє просування", - розповіли у DeepState.
Зараз росіяни намагаються повністю захопити Желанне Перше й зачистити місто Українськ. Триває накопичення та перегруповування сил для подальшого просування, зокрема, в напрямку Гірника.
- Волонтер Владислав Маховський зазначив, що ворожі FPV-дрони становлять загрозу, тому людей з населених пунктів Покровського напрямку евакуйовують на броньованому автомобілі.
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