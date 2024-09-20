До Покровська та Курахового доїхати можна, але пересуватися у цих містах небезпечно, - волонтер Маховський
Волонтер Владислав Маховський зазначив, що ворожі FPV-дрони становлять загрозу, тому людей з населених пунктів Покровського напрямку евакуйовують на броньованому автомобілі
Про це він розповів в етері Еспресо.
"До Покровська стало складніше доїжджати, бо мости розбиті, але заїхати у місто можна. Так само і в Курахове, де дамба була трохи підірвана, однак сьогодні, 20 вересня, я проїхав. Проїзд до цих міст став складнішим, але людей вивезти є можливість. Складність ще в тому, що, наприклад, вчора на центральній вулиці в Покровську ворожі FPV знищили три автівки, тому зараз пересуватися там вкрай небезпечно", - зауважив Владислав Маховський.
Волонтер додав, що евакуює людей на броньованому автомобілі, який колись був інкасаторським мікроавтобусом, бо тільки такою технікою можна пересуватися на Покровському напрямку.
"Я в Покровську був десь півтора тижня тому, і там не було такого, що людей взагалі нема. Щодо Курахового, то позавчора, вчора і сьогодні, коли там проїжджав, то людей майже нема в місті. Однак є моменти, що хтось проїхав на велосипеді чи машині, але видно, що людей мало залишилося. А в Покровську, як я бачив останнім часом, людей значно більше пересувається містом, але все одно містян стає менше і менше", - резюмував Маховський.
- У Покровську Донецької області станом на 6 вересня залишаються 24,5 тис. українців, серед них - 929 дітей. Водночас загалом у громаді живуть 35 тис. людей.
- Раніше волонтер Влад Маховський розповідав, що людей вже не треба переконувати виїжджати, бо через обстріли місцеві жителі намагаються виїхати з Курахівської громади.
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