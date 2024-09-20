До Покровська та Курахового доїхати можна, але пересуватися у цих містах небезпечно, - волонтер Маховський

Про це він розповів в етері Еспресо.

"До Покровська стало складніше доїжджати, бо мости розбиті, але заїхати у місто можна. Так само і в Курахове, де дамба була трохи підірвана, однак сьогодні, 20 вересня, я проїхав. Проїзд до цих міст став складнішим, але людей вивезти є можливість. Складність ще в тому, що, наприклад, вчора на центральній вулиці в Покровську ворожі FPV знищили три автівки, тому зараз пересуватися там вкрай небезпечно", - зауважив Владислав Маховський.

Волонтер додав, що евакуює людей на броньованому автомобілі, який колись був інкасаторським мікроавтобусом, бо тільки такою технікою можна пересуватися на Покровському напрямку.

"Я в Покровську був десь півтора тижня тому, і там не було такого, що людей взагалі нема. Щодо Курахового, то позавчора, вчора і сьогодні, коли там проїжджав, то людей майже нема в місті. Однак є моменти, що хтось проїхав на велосипеді чи машині, але видно, що людей мало залишилося. А в Покровську, як я бачив останнім часом, людей значно більше пересувається містом, але все одно містян стає менше і менше", - резюмував Маховський.