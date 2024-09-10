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"Людей вже не треба переконувати": волонтер про евакуацію з Курахівського напрямку

Оксана Ліховід
10 вересня, 2024 вiвторок
09:02
Війна з Росією Евакуація мирного населення

Волонтер Влад Маховський зазначив, що через страх, обстріли та смерть багато людей намагаються виїхати з Курахівської громади

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Їду евакуювати людей з міста Гірник та Курахового. Наразі найгарячішими напрямками є Курахівський і Покровський напрямки. В останні дні по Українську були прильоти, загинули 12 людей. У Гірнику також є загиблі, у Кураховому теж були прильоти. Росіяни зі ствольної артилерії та РСЗВ "Ураган" обстрілюють населені пункти. Під обстріли потрапляють цивільні, які гинуть", - наголосив Маховський.

За словами волонтера, через страх, обстріли та смерть багато людей намагаються виїхати. Такої великої кількісті охочих евакуюватися не спостерігалося вже давно.

"Люди кажуть, що тут жахливі обстріли. Щодня отримую дзвінки з проханням про допомогу, і таких людей зараз багато. Їх вже не треба переконувати. Кожен виїзд – це завжди ризик. У небі постійно літають ворожі FPV-дрони, і вже багато волонтерів потрапили під обстріли", - додав Маховський.

  • 5 вересня стало відомо, що з міркувань безпеки місця посадки на евакуаційні поїзди, які курсували з Донеччини, відтепер будуть варіюватися. Зокрема, 5 вересня рейс вирушатиме з Павлограда на Дніпропетровщині.
  • У Покровську Донецької області станом на 6 вересня залишаються 24,5 тис. українців, серед них - 929 дітей. Водночас загалом у громаді живуть 35 тис. людей.
Теги:
Новини
Суспільство
Україна
російська армія
Донеччина
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