У Покровську залишаються 24,5 тис. людей, а в громаді - 35 тис., - ОВА

Про це розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в етері телемарафону.

"Зараз в громаді залишається 35 тисяч людей, в самому Покровську - 24,5 тисячі. Дітей в громаді 1600, в Покровську - 929", - заявив він.

Філашкін зазначив, що за місяць із Покровська виїхали понад 20 тис. мешканців, серед них понад 2 тис. дітей.

За словами глави ОВА, люди евакуюються до Полтавської, Кіровоградської, Закарпатської, Київської та Дніпропетровської областей.