У Покровську залишаються 24,5 тис. людей, а в громаді - 35 тис., - ОВА
У Покровську Донецької області станом на 6 вересня залишаються 24,5 тис. українців, серед них - 929 дітей. Водночас загалом у громаді живуть 35 тис. людей
Про це розповів очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін в етері телемарафону.
"Зараз в громаді залишається 35 тисяч людей, в самому Покровську - 24,5 тисячі. Дітей в громаді 1600, в Покровську - 929", - заявив він.
Філашкін зазначив, що за місяць із Покровська виїхали понад 20 тис. мешканців, серед них понад 2 тис. дітей.
За словами глави ОВА, люди евакуюються до Полтавської, Кіровоградської, Закарпатської, Київської та Дніпропетровської областей.
- Станом на 2 вересня у Покровську Донецької області було близько 30 тисяч жителів. Кожного дня звідти евакуйовуються дві тисячі людей.
- 5 вересня стало відомо, що з міркувань безпеки місця посадки на евакуаційні поїзди, які курсували з Донеччини, відтепер будуть варіюватися. Зокрема, 5 вересня рейс вирушатиме з Павлограда на Дніпропетровщині.
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