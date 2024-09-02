З Покровська щодня евакуйовуються дві тисячі жителів, - МВА
Станом на 2 вересня у місті Покровську Донецької області залишається близько 30 тисяч жителів. Кожного дня звідти евакуйовуються дві тисячі людей
Про це начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк розповів у коментарі "Радіо Свобода".
За його словами, більш ніж половина жителів Покровська вже евакуювалася. Водночас у місті залишилося 1365 людей, а загалом в громаді, куди входить два міста, Покровськ і Родинське, і 39 сіл - 2279 дітей.
З населених пунктів громади, які розташовані біля лінії фронту, евакуювали всіх дітей. Добряк додав, що триває примусова евакуація дітей із батьками.
"Ми в примусовий спосіб евакуюємо дітей не з усієї громади. Це тільки з двох міст і 12 сіл, тобто з 14 населених пунктів. Решта залишається. Дітей із сіл, які наближені до лінії фронту, вже вивезли", - зазначив очільник МВА.
За словами Добряка, темпи евакуації зросли. Так, два тижні тому з району виїжджало по 600 людей щодня, а зараз - близько двох тисяч на добу.
"Зараз займаємось містом Покровськ і містом Родинським. Триває евакуація дуже нормальними темпами", – підкреслив начальник МВА.
- Нещодавно The Telegraph писало, що російські окупаційні війська активно просуваються на Покровському напрямку та зможуть досягти міста до середини вересня, однак не зможуть його захопити.
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