З Покровська щодня евакуйовуються дві тисячі жителів, - МВА

Про це начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк розповів у коментарі "Радіо Свобода".

За його словами, більш ніж половина жителів Покровська вже евакуювалася. Водночас у місті залишилося 1365 людей, а загалом в громаді, куди входить два міста, Покровськ і Родинське, і 39 сіл - 2279 дітей.

З населених пунктів громади, які розташовані біля лінії фронту, евакуювали всіх дітей. Добряк додав, що триває примусова евакуація дітей із батьками.

"Ми в примусовий спосіб евакуюємо дітей не з усієї громади. Це тільки з двох міст і 12 сіл, тобто з 14 населених пунктів. Решта залишається. Дітей із сіл, які наближені до лінії фронту, вже вивезли", - зазначив очільник МВА.

За словами Добряка, темпи евакуації зросли. Так, два тижні тому з району виїжджало по 600 людей щодня, а зараз - близько двох тисяч на добу.

"Зараз займаємось містом Покровськ і містом Родинським. Триває евакуація дуже нормальними темпами", – підкреслив начальник МВА.