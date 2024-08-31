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Росіяни можуть бути у Покровську вже в середині вересня, - The Telegraph

Юлія Лаврук
31 серпня, 2024 субота
22:16
Війна з Росією ЗСУ війна фронт

Російські окупаційні війська активно просуваються на Покровському напрямку та зможуть досягти міста до середини вересня, однак не зможуть його захопити

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Про це йдеться у матеріалі The Telegraph.

"Російські війська повільно просуваються до Покровська відтоді, як у лютому вони захопили стратегічне місто Авдіївку. Але після того, як Україна відтягнула елітні підрозділи з Донбасу для вторгнення у Курськ, російський наступ прискорився", - йдеться у матеріалі.

Український командир підрозділу повітряної розвідки в інтерв’ю The Telegraph сказав, що "ніколи не бачив такої швидкості російського наступу". Він зазначив, що Силам оборони не вистачає артилерії, снарядів та безпілотників.

"Найкритичніше для нас зараз - це велика кількість солдатів Російської Федерації. Вони переважають нас, за моїми підрахунками, щонайменше у п'ять разів", - сказав співрозмовник видання.

Журналісти зазначили, що Центр оборонних стратегій заявляв, що окупанти зможуть досягти Покровська до середини вересня, але не зможуть його захопити.

"Вони (російські війська, - ред.) намагаються прорватися через цей фланг, по суті, вздовж траси на Покровськ, і їм це вдається, і дуже успішно", - сказав The Telegraph український командир.

Водночас у матеріалі йдеться, що деякі російські військові блогери "занепокоєні", що нещодавнє просування на Покровському напрямку було "підозріло швидким" і припускають, що Сили оборони готують якусь пастку.

"Правда полягає в тому, що мало хто за межами українського і російського вищого командування дійсно знає, що відбувається", - підсумовують у виданні.

Що відомо про Покровський напрямок

У четвер, 29 серпня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатом кількаденної роботи у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку, заявив, що там наразі найскладніша ситуація.

Головком додав, що наразі найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам’яного та Красного Ярів, безпосередньо в Новогродівці, нижче, в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селідово.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець 30 серпня зазначив, що на Покровському напрямку росіяни намагаються використати перевагу в живій силі й техніці.

"Однак не варто вживати термін "фронт сиплеться". Такі висловлювання окремих військових або експертів починають масштабуватися, і фраза "фронт сиплеться" стає основою сприйняття реальності. Насправді основою сприйняття реальності має бути те, що на всіх ділянках фронту ЗСУ утримують оборону. Там, де противник просувається, фронт не сиплеться, а відбувається протискання нашої оборони з огляду на перевагу сил противника. Навіть на таких складних ділянках як Покровський напрямок є передумови для блокування просування противника", - пояснив Згурець.

Співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула зазначив, що на Покровський напрямок росіяни залучили значні сили, які перебували в оперативному резерві.

За його словами, також важливо зазначити, що, певною мірою, наші війська не були готові до інтенсивного тиску з боку ворога.

Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Покровськ
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