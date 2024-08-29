"Ворог кидає у бій все, що може рухатися": Сирський про ситуацію на Покровському напрямку
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатом кількаденної роботи у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку, заявив, що там наразі найскладніша ситуація
Про це він написав у Facebook.
Сирський наголосив, що робота в штабах триває практично в цілодобовому режимі, постійно доводиться приймати нестандартні рішення для зміцнення оборони та знищення російських військ, що наступають.
Головком додав, що наразі найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам’яного та Красного Ярів, безпосередньо в Новогродівці, нижче, в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селідово.
"Бої носять виключно жорсткий характер. Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ. Наші бійці проявляють мужність та героїзм у боях з переважаючими силами противника", - зазначив Сирський.
Він відзначив воїнів 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша та 150-ї окремої механізованої бригади, "які не залишають жодних шансів ворогам повернутися живими та неушкодженими з поля бою".
"У таких умовах наша головна задача - посилити оборону наших військ на найбільш складних ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів. Власне розв'язанню цих питань і була присвячена моя робота", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.
- Президент України Володимир Зеленський 29 серпня провів дві наради, під час яких обговорив з посадовцями ситуацію на фронті, операцію ЗСУ в Курській області та забезпечення військових.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.02 Купівля 41.02Продаж 41.48
- EUR Купівля 45.54Продаж 46.18
- Актуальне
- Важливе