Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Ворог кидає у бій все, що може рухатися": Сирський про ситуацію на Покровському напрямку

"Ворог кидає у бій все, що може рухатися": Сирський про ситуацію на Покровському напрямку

Світлана Кравченко
29 серпня, 2024 четвер
17:19
Війна з Росією Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатом кількаденної роботи у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку, заявив, що там наразі найскладніша ситуація

Зміст

Про це він написав у Facebook.

Сирський наголосив, що робота в штабах триває практично в цілодобовому режимі, постійно доводиться приймати нестандартні рішення для зміцнення оборони та знищення російських військ, що наступають.

Головком додав, що наразі найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам’яного та Красного Ярів, безпосередньо в Новогродівці, нижче, в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селідово.

"Бої носять виключно жорсткий характер. Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ. Наші бійці проявляють мужність та героїзм у боях з переважаючими силами противника", - зазначив Сирський.

Він відзначив воїнів 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша та 150-ї окремої механізованої бригади, "які не залишають жодних шансів ворогам повернутися живими та неушкодженими з поля бою".

"У таких умовах наша головна задача - посилити оборону наших військ на найбільш складних ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів. Власне розв'язанню цих питань і була присвячена моя робота", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.

  • Президент України Володимир Зеленський 29 серпня провів дві наради, під час яких обговорив з посадовцями ситуацію на фронті, операцію ЗСУ в Курській області та забезпечення військових.
Теги:
військові
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Олександр Сирський
Покровськ
Читайте також:
Автор Юлія Лаврук
28 серпня, 2024 середа
Інтерпол оголосив у міжнародний розшук колишнього генерала СБУ Наумова
Усікновення голови святого пророка Іоанна Хрестителя
Автор Крістіна Слончак
28 серпня, 2024 середа
Коли відзначають Усікновення голови святого пророка Іоанна Хрестителя: дата та традиції
На фото: Квентін Тарантіно
Автор Дар'я Тарасова
27 серпня, 2024 вiвторок
Квентін Тарантіно назвав "один з найкращих фільмів, які коли-небудь бачив". Це мультик
Київ
+31°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.02
    Купівля 41.02
    Продаж 41.48
  • EUR
    Купівля 45.54
    Продаж 46.18
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
29 серпня
18:47
Зеленський зустрівся з рідними загиблих Героїв України: вручив їм ордени "Золота Зірка" та сертифікати на квартири
18:37
Оновлено
Нікополь
Росія вдарила по Нікополю: вбила жінку та поранила ще 6 людей
18:31
Ексклюзив
ЗРК С-400 РФ
РФ не має ефективних засобів протидії балістичним ракетам, - Defense Express
18:30
На Одещині блискавка влучила у церкву
На Одещині блискавка влучила у церкву: сталася пожежа
18:22
US Department of Defense
WSJ: Україна втратила перший винищувач F-16
18:20
новини Львівщини
Окупанти атакували Новоосинове на Харківщині: постраждали четверо цивільних
18:19
Міноборони кодифікувало набір розмінування українського виробництва, до якого входить понад 10 предметів
18:13
Ілюстративне фото
Окупанти вдарили по двох містах на Донеччині: поранені шість людей
18:04
Нардеп Ігор Копитін
"Слуга" Копитін потрапив у ДТП на трасі Київ - Одеса: його шпиталізували
17:58
відключення світла
Застосовуватимуть від однієї до трьох черг: Укренерго оприлюднило графіки вимкнення світла на 30 серпня
17:32
Оновлено
Павло Попов
У Росії заарештували ексзаступника міністра оборони Попова за підозрою в шахрайстві
17:27
Ігор Коломойський, суд
Коломойський залишатиметься під вартою, хоча в одній зі справ йому змінили запобіжний захід
17:21
ЗСУ
На фронті від початку доби відбулося 98 боєзіткнень: найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку
17:17
Ексклюзив
світло
Ситуація з електроенергією має змінитися на краще, - Оржель
17:15
Оновлено
обстріл Купʼянська
Унаслідок удару по Куп'янську 28 серпня поранено 21 людину, 10 з них - поліцейські
17:05
Оновлено
Київ, Майдан Незалежності
У Києві перейменували ще сім вулиць та провулків у межах дерусифікації
17:00
Тейлор Свіфт
У ЦРУ заявили, що підозрювані у спробі теракту на концерті Тейлор Свіфт планували вбити десятки тисяч людей
16:53
Росіяни на ТОТ планують зобов'язати молодших школярів учити вірші про "СВО", - Спротив
16:45
Ексклюзив
евакуація
У Покровську станом на 28 серпня залишалося 1900 дітей, - журналістка Соболенко
16:44
Монумент загиблим воїнам на Лісовому кладовищі
У столиці на Лісовому кладовищі відкрили меморіал, присвячений загиблим киянам
16:40
Володимир Зеленський
"Найбільше уваги Покровському і Торецькому напрямкам": Зеленський провів наради щодо ситуації на фронті
16:38
Тім Бертон і Моніка Беллуччі на премʼєрі "Бітлджюс Бітлджюс"
Фільм-відкриття Венеційського кінофестивалю "Бітлджюс 2" отримав  4-хвилинні овації
16:28
школа
Росіяни зруйнували або пошкодили понад 3400 навчальних закладів України, - Офіс генпрокурора
16:12
PR
Як вчителю англійської знайти роботу зараз? Відповідь експертів Grade 
16:08
Ексклюзив
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
У пекельних умовах Сили оборони роблять усе можливе, щоб не дати ворогу просуватися, - капітан НГУ
16:05
вокзал у Львові
На вокзалах найбільших міст України впродовж 29 серпня транслюють вірші полеглих військових-поетів
15:59
Понад місяць тримав жительку Херсонщини в сексуальному рабстві: окупанту повідомили про підозру
15:57
Тамерлан
Український співак Тамерлан, який нині в ЗСУ, показав фото з Курщини
15:44
ВАКС
ВАКС стягнув у дохід держави квартиру керівника одного з ТЦК Вінниччини вартістю майже 2 млн грн
15:43
Очільник АМКУ Павло Кириленко вніс 30 млн грн застави
15:33
окупанти рф
Росіяни почали формувати нову бригаду для підтримки своїх військ на Харківщині
15:26
На Михайлівській площі прощаються з Наталією Кузнєцовою
У Києві на Михайлівській площі попрощалися з активісткою та військовою Наталією Кузнєцовою
15:22
світло
У Києві та низці областей ввели екстрені вимкнення світла
15:13
премія "Оскар"
Український оскарівський комітет оголосив 4 фільми, які змагатимуться в нацвідборі на премію
15:07
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:06
Ексклюзив
Карта бойових дій за 21-28 серпня
Наприкінці вересня атакувальні можливості росіян вичерпаються: майор запасу НГУ про ситуацію на Покровському напрямку
15:05
Джейк Салліван
Сі Цзіньпін зустрівся з Салліваном: з-поміж іншого обговорили війну в Україні
14:59
церква
Від 2018 року з УПЦ МП до ПЦУ перейшло 1,5 тис. релігійних громад
14:54
АВВА
Гурт ABBA заборонив Трампу використовувати свою музику в передвиборчій кампанії
14:54
Рівненська АЕС
Під час атаки РФ 26 серпня від мережі відключались 4 енергоблоки українських АЕС
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV