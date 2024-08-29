"Ворог кидає у бій все, що може рухатися": Сирський про ситуацію на Покровському напрямку

Про це він написав у Facebook.

Сирський наголосив, що робота в штабах триває практично в цілодобовому режимі, постійно доводиться приймати нестандартні рішення для зміцнення оборони та знищення російських військ, що наступають.

Головком додав, що наразі найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам’яного та Красного Ярів, безпосередньо в Новогродівці, нижче, в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селідово.

"Бої носять виключно жорсткий характер. Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ. Наші бійці проявляють мужність та героїзм у боях з переважаючими силами противника", - зазначив Сирський.

Він відзначив воїнів 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша та 150-ї окремої механізованої бригади, "які не залишають жодних шансів ворогам повернутися живими та неушкодженими з поля бою".

"У таких умовах наша головна задача - посилити оборону наших військ на найбільш складних ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів. Власне розв'язанню цих питань і була присвячена моя робота", - підсумував головнокомандувач ЗСУ.