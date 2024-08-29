"Найбільше уваги Покровському і Торецькому напрямкам": Зеленський провів наради щодо ситуації на фронті

Про це він написав у телеграм.

За словами президента, першу нараду він провів з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським і начальником Генштабу Анатолієм Баргилевичем. Вона стосувалася ситуації на російсько-українському фронту.

"Детально по кожному напрямку. Найбільше уваги - Покровськ і Торецьк. Забезпечення наших бригад і конкретні оборонні дії. Дякую всім підрозділам, які справді стійко б’ються на позиціях", - зазначив Зеленський.



Він додав, що окремо обговорили операцію в Курській області. За словами президента, завдання операції реалізовуються.

"Нарощуємо українську далекобійну силу": Зеленський про тему закритої наради

Президент також розповів, що провів ще одну нараду з головкомом Сирським, головою СБУ Василем Малюком, керівником ГУР Кирилом Будановим та міністром з питань стратегічних галузей промисловості України Олександром Камишіним.

Зеленський наголосив, що всі деталі наради закриті.

"Єдине, що варто зазначити, - це вдячність усім нашим розробникам і виробникам далекобійної зброї. Нарощуємо українську далекобійну силу", - підкреслив президент