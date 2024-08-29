Росіяни почали формувати нову бригаду для підтримки своїх військ на Харківщині
Російські окупанти розпочали формування нової добровольчої бригади для підтримки свого угрупування "Сєвєр", що діє на фронті у Харківській області
Про це повідомив речник ОТУ "Харків" Віталій Саранцев.
За його словами, відповідно до наказу міністра оборони РФ від 21 серпня та вказівки начальника генерального штабу від 22 серпня почалось формування нової добровольчої бригади під назвою "Барс".
Зазначається, що до її складу входитимуть три окремі загони "Барс-Брянськ", "Барс-Курськ" та "Барс-Білгород", загальна чисельність яких становить 4921 військовослужбовця.
Полковник наголосив, що завданням новоутвореної бригади буде підтримка угруповання військ "Сєвєр".
У пресслужбі ОТУ "Харків" припускають, що формування добровольчих підрозділів в армії РФ свідить про приховану форму мобілізації, при цьому кандидати набираються найчастіше з бідних регіонів, та іноземних громадян, які не завжди мають відповідний бойовий досвід.
- Від початку доби на фронті відбулося 195 бойові зіткнення. Росіяни зосереджують основні наступальні зусилля на Покровському напрямку.
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