У DeepState розповіли, з чим пов'язано просування ворога на Покровському напрямку
Співзасновник та аналітик проєкту DeepState Руслан Микула зазначив, що на Покровський напрямок росіяни залучили значні сили, які перебували в оперативному резерві
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"За останні два з половиною тижні ворог досяг суттєвих успіхів на Покровському напрямку. Це пов'язано з тим, що росіяни залучили значні сили, які перебували в оперативному резерві. Зараз вони використовуються для штурмових дій у районі Селидового та Новогродівки", - зауважив Микула.
За словами співзасновника та аналітика проєкту DeepState, також важливо зазначити, що, певною мірою, наші війська не були готові до інтенсивного тиску з боку ворога.
"На цей момент фактично втрачено контроль над Новогродівкою. Ворог вже заходить у Селидове і намагається просунутися до Українська, ще одного ключового міста на цій ділянці", - наголосив Микула.
- Від початку доби 29 серпня на фронті відбулося 215 бойових зіткнень, найбільш активно росіяни атакують на Покровському напрямку.
- Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатом кількаденної роботи у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку, заявив, що там наразі найскладніша ситуація.
- Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що на Покровському напрямку росіяни намагаються використати перевагу в живій силі й техніці.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.93 Купівля 40.93Продаж 41.41
- EUR Купівля 45.3Продаж 46
- Актуальне
- Важливе