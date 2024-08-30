У DeepState розповіли, з чим пов'язано просування ворога на Покровському напрямку

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"За останні два з половиною тижні ворог досяг суттєвих успіхів на Покровському напрямку. Це пов'язано з тим, що росіяни залучили значні сили, які перебували в оперативному резерві. Зараз вони використовуються для штурмових дій у районі Селидового та Новогродівки", - зауважив Микула.

За словами співзасновника та аналітика проєкту DeepState, також важливо зазначити, що, певною мірою, наші війська не були готові до інтенсивного тиску з боку ворога.

"На цей момент фактично втрачено контроль над Новогродівкою. Ворог вже заходить у Селидове і намагається просунутися до Українська, ще одного ключового міста на цій ділянці", - наголосив Микула.